Özelleştirmeyi protesto eden öğrencilere ülkücüler saldırdı

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü, Eğitim Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Spor sahasının ve fitness salonunun öğrencilere kapatılarak üç seneliğine özel bir kulübe devredilmesine karşı çıkan üniversiteliler, basın açıklaması düzenledi. Ancak eylem, kendilerini "ülkücü" olarak tanımlayan bir grubun saldırısıyla gölgelendi.

"FİTNESS VE SAHALAR ÖĞRENCİYE YASAKLANDI"

Sözcü'nün aktardığına göre, üniversite yönetiminin aldığı kararla, kampüsteki öğrencilerin yanı sıra diğer fakültelerden gelen öğrencilerin de yoğun olarak kullandığı Cebeci Spor Salonu bir şirkete kiralandı. Kararın ardından tesise girişlerin öğrencilere yasaklanması, üniversite bileşenleri arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen öğrenciler, bugün kampüs içerisinde seslerini duyurmak için toplandı.





SALDIRI KAMERALARA YANSIDI

"Cebeci Spor Salonu bizimdir, müşteri değil öğrenciyiz" pankartı açan gruba, basın açıklaması sırasında ülkücü gruplar müdahale etti.



Okul içinde yaşanan kargaşa ve öğrencilere yönelik fiziki saldırı, çevredeki üniversiteliler tarafından saniye saniye kaydedildi. Kargaşaya rağmen eylemlerine devam eden öğrenciler, üniversite alanlarının ticari meta haline getirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

"ÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Saldırıların gölgesinde okunan basın açıklamasında, kamusal alanların kâr kapısı haline getirilmesi eleştirildi. Öğrenciler yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cebeci Spor Salonu öğrencilerin ortak alanıdır. Üniversiteler ticarethane, öğrenciler müşteri değildir. Özelleştirme politikalarına ve kampüslerin ticarileşmesine karşı boyun eğmeyeceğiz.”

Öğrenciler, saldırı anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak hem üniversite yönetimine hem de saldırgan gruba tepki gösterdi.