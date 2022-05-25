Sedat Peker de devreye girdi: 'Ben size neler anlatacağım neler!'

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 06:56

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidara yakın vakıflar aracılığıyla yurt dışına para transfer edildiğiyle ilgili iddialarının ardından suç örgütü lideri Sedat Peker cephesinden de dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sedat Peker tarafından kullanıldığı ileri sürülen "Deli Çavuş" isimli Twitter hesabından yapılan bir dizi paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler!Deli olacaksınız! Ses kayıtlarıyla,WhatsApp yazışmalarıyla anlatacağım her şeyi.Tüm bunlar bittikten sonra da kendim dahil tüm vatanseverlere, yurtseverlere normale dönebilmemiz için tedavi seansları yapacağım. Bende söz namus!

Uruguay'da yaşayan bir Türk vatandaşı Meksika'da gezmeye gidiyor. AZTEKA bankası vatandaşımızın verdiği doları bozmuyor.Gerekçe de Türkiye'nin şüpheli ülkeler listesinde olması.Yüzlerce kilo kokaini "Yanlışıkla yollamışlar" diyen Ali Akat'ı 15 günde tahliye edersen olacağı budur.

Cennet mekan Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi bir iki gün içinde çıkacağı mahkemede şahitlik yapacaktı. O da kaza ile öldü(!) Amerika'daki Watergate skandalı iki gazetecinin önemsiz bir olayın üstüne gitmesi ile ortaya çıkmıştı.Lütfen kaza süsü verilmiş bu olayın üstüne gidin!"

KILIÇDAROĞLU NE ANLATTI?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında "Bu akşam ben 22.00'de bir skandalı açıklayacağım. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" diyerek duyurduğu, kamuoyu tarafından merakla beklenen açıklamasının ayrıntılarını, ilan ettiği saatte paylaştı. Kılıçdaroğlu saatler tam 22:00'yi gösterdiğinde sosyal medya hesabından videoyu, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler! #BizeKatılın" notuyla yayınladı.

1 milyar liranın Ensar ve TÜRGEV tarafından ABD’ye transfer edildiğini iddia eden CHP lideri, para akışları ve belgelerinin ellerinde olduğunu söyledi Kılıçdaroğlu, "Bir vakıf kurduruyorlar Amerika'da. Neden Amerika? Ülkeyi Kataristan'a dönüştürenler, Katar'a gider diye beklersiniz ya, biliyorlar o ülkelerde hukuk yok. İlk uçakla geriye gönderirler bunları" dedi.

TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ismini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan çık söyle, bu para gönderdiğin paravanın başında senin ailenden kim var?" dedi.