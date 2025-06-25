Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazada yeni gelişme: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'onama kararına' itiraz

Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda 4 Aralık 2022'de meydana gelen kazada, manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, yolun karşısına geçerken, hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda 72 kilometre hızla ilerleyen ve özel bir üniversitenin Makine Mühendisliği bölümünde burslu olarak eğitim gören Elif Nasır Nalbant'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tutuklanan ve 70 gün sonra tahliye edilen sürücü Nalbant, 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesi, Nalbant'ın hız sınırını aştığı gerekçesiyle bilinçli taksirden ceza alması gerektiğine hükmedip, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi.

O KARARA İTİRAZ

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi de kararı onadı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay'ın onama kararına itiraz etti.

Başsavcılık, Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un bulvarda ışıklı ve ışıksız yaya geçitleri olduğu halde bunları kullanmadan ve araç yoğunluğunu gözetmeden karşıya geçmek isterken kazanın meydana geldiğini belirtti. Başsavcılık, onama kararının kaldırılıp, istinaf mahkemesinin kararının bozulmasını talep ederken, itiraz kabul edilmediği takdirde dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesini istedi.

Başsavcılık, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın yerinde olduğunu belirterek, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan hüküm kurulmasını istedi.

Öte yandan sürücü Nalbant'ın, Özge Ulusoy'un kendisini hedef gösteren paylaşımlarının ardından yaklaşık 2 hafta önce intihara teşebbüs ettiği ve olay sonrası manken Özge Ulusoy'dan şikayetçi olduğu belirtildi.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ AMA KAZAYDI'

Yaşanan kaza ve kızının intihar teşebbüsü sonrası konuşan anne Pakize Nalbant, şöyle konuştu:

"Maktulün ismi çok geçmiyor, hep Özge Ulusoy'un ismi geçiyor. Allah rahmet eylesin, çok değerli bir insanmış. Yardımsever, herkesin yardımına koşan bir insanmış. Çok üzgünüz ama bu bir kazaydı. Bilerek ve isteyerek olmadı. Her an hepimizin başına gelecek bir iş. Ama bundan dolayı zaten benim çocuğum adaletin verdiği cezayı çekti. Hala çekmekte, çekmeye de devam ediyoruz biz. Bunun yanı sıra biz aile olarak psikolojik şiddete maruz kalıyoruz; özellikle de çocuğum. Ben çocuğumu ayağa kaldırmaya çalıştıkça onlar aşağı doğru çekmeye çalışıyorlar. Okulunu etiketliyor, katil damgası vuruyor. Bu bir kazaydı, kasten yapmadı.

Benim çocuğum intihar etmek istedi. Neden? Çünkü Özge Ulusoy'un sosyal medyasında çocuğumun resimleri, videoları ve adıyla okulu etiketlenerek paylaşıldı. Kızım, 'Anne ben genç bir insanım, hiç mi sosyal hayatım olmayacak, ben insan içine çıkamayacak mıyım' dedi. Tamam biz cezamızı çekelim. Zaten mahkeme bize en üst sınırdan verdi cezayı. Daha ne istiyor? "Kızım hak ettiği cezayı çeksin; hak etmediğini değil. 2 senedir ne çektiğimizi ben biliyorum. Biz cezamızı çekeriz. Adalet neyi uygun görüyorsa ona göre cezamızı çekeriz. Adalete güveniyorum."

'YARGITAY'IN KARARINI BEKLİYORUZ'

Sanığın avukatı Özge İrem Aksu ise ortada bir suç olduğunu ve bu konuda hemfikir olduklarını vurgulayarak, "Trafik kazası yaptı ve 'bu affedilsin mi affedilmesin mi' gibi bir durumu tartışmıyoruz. Herkes işlediği suçun cezasını doğrudan ya da dolaylı mutlaka çekecek. Bir insanın babası en kıymetlisi, her şeyi; anlayabiliyorum. Fakat bu konuda birinin ölmesini dileyemeyiz, hedef gösteremeyiz. Bu kapsamda biz Elif'in açıkçası topluma kazandırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Biz sadece Elif'in özgürce yaşamasını istiyoruz. Elif hakkındaki kararı yüce Türk mahkemeleri verecek. Elif, yaptığı hatanın bedelini zaten ömür boyu çekecek. Biz burada Yargıtay Ceza Kurulu'nun vereceği kararı bekliyoruz" diye konuştu.