Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada yeni gelişme: Çarpan sürücü kusurlu
Ünlü manken Özge Ulusoy babasını feci kazada kaybetmişti. Ulusoy "Kaza değil, cinayet" derken, görülen duruşmada Haydar Ulusoy'un kusursuz, çarpan sürücünün ise asli kusurlu olduğu açıklandı.
Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Babasının ölümüyle yıkılan Ulusoy, "Kaza değil, cinayet" diyerek isyan etmişti. Devamında da sürücünün yargılandığı dava dosyasının delil toplanmadan bilirkişiye gönderdiğini iddia edip "Bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, davanın cuma günkü duruşmasında, toplanan delillerden sonra bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Haydar Ulusoy'un kusursuz, çarpan sürücünün ise asli kusurlu olduğu açıklandı.
"Babam için adalet" diyen Özge Ulusoy, bundan sonra sanığın hak ettiği cezayı alması için mücadelesine devam edeceğini söyledi.
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