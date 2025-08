Özgür Çelik, Murat Çalık’ı ziyaret etti: 'Bunun adı bir yargılama değildir, cezalandırmadır'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu bulunan ve halen İzmir Şehir Hastanesi’nde tanı-tedavi süreci devam eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti.

Adli Tıp Kurumu’nun İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği sağlık kurulu raporunun yeniden değerlendirilmesini talep etmesi üzerine İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisine yatırılan ve geçen cuma günü kemik iliği biyopsisi alınan Çalık’ın kaybettiği kiloları geri kazanması için takviye gıda desteği de sürüyor. Steril ortamda sağlık kurulu raporunun çıkması bekleyen Çalık’ı göremediği ve ailesiyle görüştüğünü belirten CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Çalık başkan cezaevi hastaneler adli tıplar arasında mekik dokuyor ve bir tedavi süreci devam ediyor. Mehmet Murat Çalık Başkan için gerçekten çok endişeliyiz ve kaygılıyız. İki kez kanser atlatmış cezaevi koşullarında 20 kilodan fazla kilo kaybı yaşamış anjiyo gerçekleşmiş ve 42 gündür hastaneler adli tıplar cezaevleri arasında mekik dokunmuş ve şu anda bulunduğumuz durum şu bir biyopsi yapıldı. Bu biyopsinin sonuçları bekleniyor. Tetkiklerin sonucu ne olursa olsun Mehmet Murat Çalık tahliye edilmelidir. Cezaevi koşullarında nüksetme ihtimali yüksek olan bir hastalık. Yaşam koşullarıyla ilgili bir hastalık. Kaldı ki zaten tutuklu yargılama bir istisnadır. 300 gündür İstanbul'la başlayan Anadolu'nun dört bir yanına yayılan süreçte belediye başkanlarımız, cumhurbaşkanı adayımız, bürokratlar siyaset dünyasından yol arkadaşlarımız tutuklanıyorlar. Bu tür konularda tutuklama istisnadır. Uluslararası Hukuk Kuralları bunu söylüyor. Ancak Mehmet Murat Çalık Başkan tam 133 gündür tutuklu. Tutuklu nerede şu anda? İzmir'de. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar İstanbul'da bir cezaevinde İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık İzmir'de. Evinden ailesinden, seçmenlerinden, komşularından 500-600 kilometre uzaklıkta sürgün edilmiş durumda. Bunun adı bir yargılama değildir. Bunun adı cezalandırmadır. Mehmet Murat Çalık bir hastane odasında annesi hastanenin kafeteryasında kantininde bahçesinde kardeşleri ailesi perişan vaziyette tamamen eziyete dönmüş bir uygulama bu eziyetin bir an önce sonlandırılması lazım. Bu cezalandırmanın bir an önce sonlandırılması lazım”dedi.

Bu cezalandırmayla hem Çalık hem de Beylikdüzü’de yaşayan yurttaşların cezalandırıldığını belirten Çelik, “Cezalandırılan da sadece Mehmet Murat Çalık değil. Sadece Mehmet Murat Çalık'ın ailesi cezalandırılmıyor. Bakın çok açık ve net söylüyorum, iddia ediyorum. Türkiye'nin en başarılı ilçe belediye başkanlarından bir tanesi Mehmet Murat Çalık. Beylikdüzü'ne davet ediyorum insanları. Mesela İstanbul'un en önemli problemlerinden bir tanesi nedir? Kent yoksulluğu. Mehmet Murat Çalık'ın kent yoksulluğuyla ilgili onlarca projesini sayarım sadece Türkiye'ye örnek olmuş bir tane proje söyleyeyim. Beylikdüzü'nde beslenme çantası uygulaması var. Dar gelirli ailelerin çocuklarının her gün beslenme çantasını dolduruyor Mehmet Murat Çalık. Beylikdüzü Belediyesi her gün her okula gittikleri gün ve o proje İstanbul'un ve Türkiye'nin birçok belediyesine örnek oldu, protokoller imzalandı, Türkiye'ye yayıldı. Bir başka şey İstanbul'un en büyük problemlerinden bir tanesi yeşil alan. İmar meselesinden kaynaklı çok ciddi bir yeşil alan sorunu var. İstanbul'da yeşil alan miktarı en yüksek ilçelerden bir tanesi Beylikdüzü. Mehmet Murat Çalık'ın ondan önce Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı Beylikdüzü'ndeki yaşam vadileri sayesinde. Insanlar oraya gidip bir görmeli, gezmeli. Bakın İstanbul'un en büyük problemlerinden bir tanesi, bir tane daha söyleyeyim, onlarca sayabiliriz. Deprem meselesi. İddia ediyorum şu anda İstanbul'da depreme en hazır ilçe Beylikdüzü. En hazır ilçe Beylikdüzü. Gidelim beraber Beylikdüzü'ne. Hem binaların dayanıklılığı konusunda ama ayrıca bütün parklarda deprem konteynerları. İstanbul'da bir deprem gerçekleşse arama kurtarma ekiplerinin konaklayacağı içine girdiğinde arama kurtarma yaparken kullanacağı aletiyle, edavatıyla, hiltisiyle, beslenmesiyle, gıdasıyla, her şeyiyle konaklayabileceği bütün parkların içerisinde deprem konteynerları. Belediye personeli bu konuda yetiştirilmiş ve depreme hazırlanmış. Bakın konuşuyoruz değil mi? Bir sallantı hissettiğimizde depreme hazır değiliz, hazır değiliz. İstanbul'un ve Türkiye'nin depreme en hazır ilçelerinden bir tanesi Beylikdüzü. Gidelim birlikte inceleyelim. Dolayısıyla burada cezalandırılan bu uygulamayla sadece Mehmet Murat Çalık değil. Aynı zamanda Beylikdüzü halkı cezalandırılıyor.

Yüzde 52 oyla seçilmiş en yakın rakibine 20 puan fark atmış. Ikinci dönem Beylikdüzü'nün belediye başkanı ve cezalandırılıyor. Dolayısıyla buradan çok açık bir çağrımız var. Haftalardır Toplumun vicdanı çığlık atıyor Mehmet Muratçalık için. İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanından Mehmet Muratçalık tahliye edilmeli diye toplum vicdanı çığlık atıyor. Bu sesin mutlaka Ankara'dan duyulması gerekiyor. Beylikdüzü halkı belediye başkanlarının görevine dönüp onlara hizmet etmesini bekliyorlar. Bu yargılama sürecinin sadece Mehmet Murat Çalık için değil, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için, diğer belediye başkanlarımız, bürokratlar için, tüm siyasiler için tutuksuz bir biçimde gerçekleşmesi gerekiyor” diye konuştu.

“KARAR SİYASİ”

Tutuklamanın üzerinden 133 gün geçmesine rağmen iddianamenin yazılmadığına dikkat çeken Özgür Çelik, “Tutukluluk süresi ama henüz ortada bir iddianame yok. Son sözümüz şudur, bir an önce iddianame yazılmalıdır. Tüm arkadaşlarımız tutuksuz bir biçimde yargılanmalıdır. Tutuklamalar TRT'den canlı bir biçimde yayınlanmalıdır. Ama Mehmet Murat Çalık için çağrımız çok acildir. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bir rapor sonucu bekleniyor, bir biyopsi yapıldı. Çıkacak rapor, teknik sonuçların ne olursa olsun hastalığın nüksetme ihtimali vardır. Ve bir an önce Mehmet Muratçalık serbest kalıp özgürlüğüne kavuşmalıdır. Toplam olarak bu meselelerin tamamının siyasi olduğunu sadece biz değil Türkiye kamuoyu söylüyor. Biz mesela soruyoruz Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sizce siyasi midir, hukuki midir diye toplumun yüzde 65’i ile 70’i bu meseleler siyasidir diyor. Neye bağlıyoruz? Tabii ki siyasi kararlar. Mehmet Murat Çalık özgürlüğüne kavuşmalıdır. Dolayısıyla hani bunun bir siyasi mesele olduğunu hepimiz biliyoruz. Sözlerimi sonlandırmak isterim. Mehmet Muratçalık bir an önce tahliye edilmelidir” ifadelerini kullandı.