Özgür Çelik olağanüstü kongrede konuştu: 'Ekrem İmamoğlu ile o korku duvarı yıkılmıştır!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, olağanüstü kongresini bugün gerçekleştiriyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik olağanüstü kongrede konuştu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu kongreyi toplayarak kayyumu def eden delegelere teşekkür ederim! 102 yıldır türlü zorluklara rağmen CHP dimdik ayakta kalmayı başardı. Suikastlar düzenlendi, partimizin varlıklarına el konuldu, 1980'de bugün Bülent Ecevit cezaevine gönderildi. Bugün de partimize darbe yapmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız."

MURAT ÇALIK'IN HASTANEYE KALDIRILDIĞINI AÇIKLADI

Çelik, sağlık sorunlarına rağmen tutuklu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Çelik, "Bir haber aldık az önce, arkadaşlarım söyledi. Yine kendisi hastaneye kaldırılmış Evinden, ailesinden 600 km öteye, İzmir'e sürgüne gönderildi. İki kere kanser atlattı, çok ciddi kilo kaybı, sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla, büyük bir zalimlikle hâlâ cezaevinde. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, değerli abim Mehmet Murat Çalık'a selam olsun" dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Ne olduysa 31 Mart'ta oldu. O gün, İstanbul'un muhalefet partisi bir kelime kullandı. CHP, uzun yıllar sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu. şimdi yerel yönetimler eliyle toplumla bağ kuracak. Uzun yıllar muhtaçlaştırma politikasıyla yönettik; şimdi CHP toplumun sorunlarını çözecek ve yapılacak ilk seçimlerde iktidar olacak. o yüzden 31 Mart günü bir düğmeye basıldı.

Dediler ki CHP kreş açamaz, şunu bünyesine satın almaz, bunu yapamaz... Hem tasarruf tedbirleri genelgesi yayınladılar hem de kendileri uymadılar. Baktılar CHP'li belediyeleri durduramıyorlar sonra başladılar. Ne hikmetse sigorta borçları CHP, Türkiye'nin birinci partisi olunca akıllarına geldi. CHP'li belediyeler topluma hizmet edemesin, maaş ödeyemesin... Büyük yatırımlar için finansman getirmek istersin ona izin vermezler. Bu finansman baskısıyla CHP'li belediyeleri durdurmaya çalıştılar fakat başaramadılar. Ahmet Özer ile başlayan yargı kıskacı başladı. İçeridekiler 10-12 metre kare zindanda, dışarıdakiler de hedef gösteriliyor. Buna rağmen durduramadılar CHP'li belediyeleri."



"TEK DERTLERİ KOLTUKLARINI KORUMAK"

"Baktılar operasyonla CHP durmuyor. Millet verdiği oyun fazlasıyla destek veriyor. Anketler ortada, CHP yüzde 40'ların üzerine çıktı. Bu sefer partimizin kurumsal kimliğine saldırı başladı. Yasal bir takım itiraz süreleri vardır. O süreler dolmuş, hiçbir itiraz yok. Parti birinci olmuş, operasyonlar başlamış. Bir de biz şu partinin kurumsal kimliğine bakalım dediler. Görev süremizin bitmesine bugün itibarıyla 20 gün zaman kaldı. Görev süremizin bitmesine 1 ay kala kayyum, 5 bin polisle geldi. Yetmedi CHP'nin kurultayına soruşturmalar... Geçtiğimiz haftasonu bir daha kongre gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkan'ı tebrik ettim. 1.5 yıl içinde 3 kere genel başkan seçildiniz. İki yıl içinde bir genel başkan 4 kez seçime girip 4 kez kazanmış olacak. Amaçları şu; biz evin içine girelim, birkaç da kişi bulalım. Onlar içeride ağız dalaşına girsinler. Toplum da desin ki bunlar kendi içinde kavgaya girdi.

Bir tarafta kayyumlar var, bir tarafta delegelerin iradesiyle seçilmişler vardır. Onlar istiyor ki CHP yüzde 20'lerde kalsın. Biz bu çerçeveyi kabul etmediğimiz için İmamoğlu, 12 metrekarelik zindanda! Bütün hırslarının sebebi bu. Tek dertleri koltuklarını korumak. Unutmasınlar; zalimin zulmü ne kadar artmışsa gideceği gün de o kadar yaklaşmıştır."

"MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

"Bugün Eyüpsultan'da olacağız. Filistin bayraklarımızla 'Filistin'e özgürlük' diyeceğiz. Hepinizi davet ediyoruz. Erdoğan bir Amerikan ittifakına düşmüş, küçük ortağı da Çin ittifakına düşmüş. Hani o idam sehpasında son dileği 'tam bağımsız Türkiye' olan Deniz Gezmiş var ya! Bizim ittifakımız tam bağımsız Türkiye ittifakıdır.

İstedikleri kadar korku ve dehşet salmaya devam etsinler. Biz o korkuyu Saraçhane'de gençlerle, kadınlarla yendik. O duvar yıkıldı. 'Ben 12 metrekarelik hücremde sarayda yaşayanlardan daha özgürüm' diyen Ekrem İmamoğlu ile o korku duvarı yıkılmıştır! Ne arkadaşlarımızı hapsettiğiniz demir parmaklıklar ne siyasallaştırdığınız yargı ne o demir TOMA'larınız bizi durdurabilir. Mutlaka kazanacağız!"



NE OLMUŞTU?

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi aldığı ara kararla CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi görevden alınmış yerine Gürsel Tekin beraberindeki Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap’tan oluşan heyet kayyum olarak atanmıştı.

Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, heyetten çekildiğini açıklamış ancak Tekin görevi kabul edince partililer karara tepki göstererek il binasında direnişine başlamıştı. CHP İstanbul'da protestolara neden olan karara karşı hamle yapan CHP, il başkanlığı için olağanüstü kongre kararı aldı.

Mahkemenin kayyum kararının ertesi günü İstanbul’a giden CHP lideri Özgür Özel, “Benim vekilim Özgür Çelik’tir ve görevinin başındadır” diyerek kararı yok saydıklarını ifade etti.

Özgür Çelik de CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongre’si için süreci başlattıklarını duyurdu.

CHP, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin 24 Eylül’de yapılması için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yapıldı.

Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından CHP İstanbul için yeni yönetimi belirleyecek seçim günü geldi.

GÜRSEL TEKİN OY KULLANAMAYACAK

CHP, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’ni bugün Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriyor. 595 delege oy kullanacak, Özgür Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmek için aday olacak.

Kongrede, ilçe kongrelerinde seçilen il delegeleri oy kullanacak. İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Tekin ise delege olmadığı için oy kullanamayacak.

KONGRENİN BAŞLAMASINA DAKİKALAR KALA "İPTAL" TALEBİ

Öte yandan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin başlamasına dakikalar kala iptal talebinde bulundu.

Mahkeme, bugün yapılacak kongreye ilişkin iptal talebini, önceki kongre ve CHP'nin son Genel Kurulu'na yönelik açılan iptal davası gerekçesiyle yaptığını belirtti.



CHP İTANBUL İL KONGRESİ DEVAM EDECEK!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin talebinin ardından kongrenin yapılıp yapılmayacağına dair karar için saat 13.30'da toplandı.

YSK Ahmet Yener, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin devam edilmesine karar verildiğini açıkladı.