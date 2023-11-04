Özgür Çelik: 'Önümüzde iki yol var'

Yayınlanma: 04.11.2023 - 15:35

Güncelleme: 04.11.2023 - 15:50

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 38. Olağan Kurultayı'nda açıklamalarda bulunuyor.

"TARİH BİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR"

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"İktidarın tek alternatifi biziz. Yüz yıllık köklerimizden aldığımız güçle, birikimimizle bu karanlığı dağıtacak güç biziz. Toplum bizden umut bekliyor, tarihin sarkacı yön değiştiriyor. Tarih bizi göreve çağırıyor.

Şimdi önümüzde iki yol var: Ya topluma yeni bir umut, yeni bir heyecan, yeni bir inanç vereceğiz; ya da 2023 seçimleri sonrasında ortaya çıkan büyük umutsuzluk dalgası yayılarak devam edecek.

"BU UMUT ANCAK DEĞİŞİMLE MÜMKÜN"

Biz size yeni bir yol, yeni bi umut yeni, bir başlangıç vaadediyoruz. Toplum ve ülkemiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük bir değişime öncülük etmesini bekliyoruz.

İstanbul'un sokaklarında dolaştığımda gözlerimin içine bakan insanlarımızın bizden umut beklediğini görüyorum. Bu umut ancak bir değişimle mümkün. Değişmeliyiz, toplumun her kesimi kucaklayacağız kaygısıyla siyasetsizleşmek yerine, sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Türkiye'nin koşullarına güncelleyerek kendimizi topluma anlatmalıyız.

İnançlara saygılı laikliği topluma anlatmalıyız. Parti içi demokrasiyi güçlendirmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu değerleriden ayrılmadan sosyal demorkasiyi, eşitliği, özgürlüğü, adaleti, gelirin adil dağıtılmasını daha güçlü savunmalıyız.

Halkımıza yeni bir seçenek sunmalıyız."