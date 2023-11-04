CHP'de kritik kurultay... İlhan Cihaner adaylıktan çekildi!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 12:26

Güncelleme: 04.11.2023 - 13:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün genel merkezde bir görüşme gerçekleştiren Genel Başkan adayı İlhan Cihaner, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

"BU ANTİ DEMOKRATİK, YARIŞIN PARÇASI OLMAYI REDDEDİYORUZ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Cihaner, şunları kaydetti:

"Kamuoyuna ve 38.Kurultay delegelerine, CHP’nin değerli üyelerine; partimizin geçmiş muhasebesinin yapılması, geleceğe ve iktidara giden yolun tartışılması, politik doğrultunun belirlenmesi gereken 38. Kurultayımız, maalesef partiyi bugüne getirenlerin ikiye ayrılarak, ilerletici bir dönüşümün ve yeniden inşanın boğulduğu bir açmaza mahkum edilmiştir.

Siyasi yaklaşımların tartışılması, yetkin kadroların belirlenmesi yerine belediye olanaklarının yarıştırıldığı çirkin bir ortam yaratılmıştır.

Öte yandan yoğun bir medya manipülasyonu ile güç algısı yaratılarak kurultay süreci yalnızca iki kişinin yarıştığı “siyasetsiz” bir psikolojik savaşa dönüştürülmüştür. “Vatan Cephesi” katılımlarını andıran imza açıklamaları baskıya dönüştürülerek diğer aday adaylarının demokratik temsilleri engellenmiştir. O kadar ki “diğer adaylara imza desteği verileceği” dedikoduları yayılarak bizlere destek olan delegelerimizin destekleri şaibeli hale getirilmiştir.

Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz!

Bize imza ve omuz veren tüm yoldaşlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Yolumuz uzun ve meşakkatli.

Çoğu büyük mücadelelerden gelen Kurultay Delegelerimizin tüm bu anti demokratik koşullara rağmen en doğruyu tercih edeceklerine dair umudumuzu diri tutuyoruz.

Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşasın Cumhuriyet! Gelecek İçin Biz."