CHP'de kurultay heyecanı başladı! CHP Genel Başkanı kim olacak?
Son dakika gelişmesi... Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı saat 10.00 itibarıyla Ankara Spor Salonu'nda başladı. 81 ilden bin 367 delege yeni genel başkan ve yeni PM’yi seçecek. Kurultay'da yaşanan tüm gelişmeler cumhuriyet.com.tr'de...
CHP 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla bugün Ankara’da başladı. Divan Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı kurultayda, 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçecek.
Aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzasının olması gerektiği rekabette CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen ve eski milletvekili İlhan Cihaner yarışacak.
2 gün sürecek kurultayda, bugün genel başkan seçimi yapılacak, yarın ise 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu seçilecek.
KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'İN TRİBÜNLERİ AYRILDI
Arena Spor Salonu’nun sağ tarafındaki tribünler Özel’i, sol taraftaki tribünler ise Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler için ayrıldı.
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