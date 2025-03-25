Özgür Çelik paylaştı: Öğrenciler Şişli Belediyesi önünde

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bugün kayyum atanan Şişli Belediyesi'nin önünde toplanan öğrencilerin görüntüsünü paylaştı.

Özgür Çelik paylaştı: Öğrenciler Şişli Belediyesi önünde
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 21:17

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bugün İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması kapsamında üniversite öğrencilerinin kayyum atanan Şişli Belediyesi önündeki buluşmnasını paylaştı.

Çelik şunları söyledi:

''Örmeye çalıştığınız korku duvarının üzerinden atlıyor gençlerimiz.

Maçka Parkı’ndan, kayyum ile çöktükleri Şişli Belediyemize kadar tüm engellemelere rağmen coşkuyla yürüyen sevgili gençler, bu zorbalığa hep birlikte son vereceğiz. 

Yenemezsiniz ki.

Nasıl yeneceksiniz.''


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