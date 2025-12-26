Özgür Çelik'ten Tonguç Çoban'ın tutuklanmasına tepki: 'Halka hizmet etmek suç değildir!'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tonguç Çoban'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Çoban'ın haksız şekilde tutuklandığını belirten Çelik, "Halka hizmet etmek suç değildir!" dedi.

ŞİLE BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA 15 TUTUKLAMA

CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 15'i hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında CHP'de çeşitli makamlarda görev yapmış olan Tonguç Çoban da yer alıyor.

"HALKA HİZMET ETMEK SUÇ DEĞİLDİR!"

Çoban'ın tutuklanmasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından gösterdiği tepkide "Siyasallaşmış yargı ise belediyelerimiz ve vatandaş arasındaki güçlü ilişkileri engellemek için meclis üyelerimiz ve Tonguç Çoban'ı haksız, hukuksuz şekilde tutukladı" ifadelerini kullanan Çelik, halka hizmet için çalışanların tutuklanmasının İstanbul'a kötülük yapmak olduğunu vurguladı.

Özgür Çelik paylaşımında şunlara yer verdi:

"Tonguç Çoban 39 ilçeye eşit hizmet ilkesiyle çalışan örnek bir İBB bürokratı olarak yıllarca görev yaptı. Siyasallaşmış yargı ise belediyelerimiz ve vatandaş arasındaki güçlü ilişkileri engellemek için meclis üyelerimiz ve Tonguç Çoban'ı haksız, hukuksuz şekilde tutukladı. Halkımızın yakıcı sorunlar yaşadığı, geçim derdiyle boğuştuğu günlerde, halka hizmet için çalışanların tutuklanması düpedüz İstanbul'a kötülük yapmaktır. Halka hizmet etmek suç değildir!"