Özgür Çelik'ten 'Silivri' açıklaması: Ekrem İmamoğlu için 10 gündür hazırlık var

Yayınlanma: 23.03.2025 - 09:56

Güncelleme: 23.03.2025 - 10:46

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra hakkında tutuklama kararı verildi.

Karar öncesi İmamoğlu, başta olmak üzere Özgür Özel ve tüm CHP'liler hem CHP üyelerini hem de tüm yurttaşları cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde oy kullanmak için sandıklara davet etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Saraçhane'deki ön seçim merkezinde açıklamalarda bulundu.

Operasyonun zaman ayarlı olduğunu dile getiren Çelik, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde 10 gün önce tadilatın başladığını ve hazırlıklar yapıldığını söyledi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

''Saraçhane'deki seçim merkezine giden Özgür Çelik, sandık başında dikkat çeken açıklamada bulundu. Çelik, Silivri'den aldıkları bilgiye göre 10 gün önceden Sİlivri'den hareketliliğin başladığı ve Halk TV GYY'si Suat Toktaş'ında tutuklu kaldığı koğuşun boş bırakıldığını söyledi.

"ZAMAN AYARLI OPERASYON"

5.45'te Sayın Ekrem İmamoğlu'nu hakim karşısına çıkarttılar. Zaman ayarlı bir operasyon. Yani sandığın kurulacağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sandıktan çıkacağı gün. Bir tane dertleri vardı. Yani artık ben onları şöyle tanımlıyorum: Sağlıklı düşünme kabiliyetini yitirmiş bir iktidar. Ve sağlıklı düşünme kabiliyetini yitirmiş iktidar sahibi. Yani kendi iktidarını korumak pahasına her şeyi göze almış, siyasallaştırdığı yargısıyla, tahakkümü altına aldığı medyasıyla da günlerdir yalan söyleyen günlerdir iftira atan, günlerdir karalama yapan bir iktidar zaman ayarlı bir operasyonu gerçekleştirdi.

''SARAÇHANE'YE ÇÖKMEK İSTİYORLAR''

Çünkü birinci amaçları bu sandığın buraya kurulmamasıydı. İkinci amaçları da bu Saraçhane'ye çökmek istiyorlar. Esenyurt'a çöktükleri gibi buraya çökmek istiyorlar. Vermeyeceğiz burayı onlara. Bizi buradan çıkartamayacaklar. Biz buradayız işte. Gençler burada, kadınlar burada, İstanbullular burada ve bütün İstanbulluları oylarını kullandıktan sonra Saraçhane'ye davet ediyorum. Ve İstanbul'un bütün çocuklarını resimlerini, duygularını yazarak bu sandıkların içerisine atmaya davet ediyorum. Bu aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun mesajıydı sanıyorum. Ekrem Başkanın çağrısıydı. Evet, bütün İstanbulluları Ekrem Başkan oy kullanmaya davet etmişti.''