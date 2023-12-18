Özgür Çelik’ten ‘Yunus Emre Göçer’ tepkisi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Kusurlu olan Yunus Emre değil, ne yazık ki sizin vicdanınız” ifadelerini kullandı. Motokurye Göçer, Adli Tıp Kurumu’unun raporunda ‘tali derecede’ kusurlu olarak belirtilmişti.
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu’ndan kusur raporu geldi.
Rapora göre, şüpheli Mohamud ‘asli derecede’, Göçer ise ‘tali derecede’ kusurlu olarak belirtildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, söz konusu durum hakkında sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Çelik, şunları paylaştı:
“Katili yurtdışına kaçan Yunus Emre Göçer'in yaşanan cinayette hatalı olduğuna dair dün geceden bu yana kara bir propagandaya başladılar. Sosyal medya hesaplarından eş zamanlı hikayeler anlatıyorlar. Kusurlu olan Yunus Emre değil, ne yazık ki sizin vicdanınız. Biz mazlumun, garibanın, hakkı, hukuku ve canı gasp edilenin yanında olacağız.”
Katili yurtdışına kaçan Yunus Emre Göçer'in yaşanan cinayette hatalı olduğuna dair dün geceden bu yana kara bir propagandaya başladılar. Sosyal medya hesaplarından eş zamanlı hikayeler anlatıyorlar.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) December 18, 2023
Kusurlu olan Yunus Emre değil, ne yazık ki sizin vicdanınız.
Biz mazlumun,… https://t.co/W1OEZgMNaf
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- Özgür Özel, Öcalan'ın bile gerisinde
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Adana Büyükşehir'e operasyon!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı
- Trafikte tartıştılar, tabanca ile katletti!
- Depremin ardından kritik açıklama: Ercan net konuştu!
- Katliam gibi kaza: Yine yolcu otobüsü!
- 'Bu isim gizlenmeye devam ederse...'