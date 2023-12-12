Müge Anlı'dan Yunus Emre Göçer tepkilerine yanıt: Faili zaten belli, neyini araştıracağım?

Müge Anlı, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun ölümüne neden olduğu Yunus Emre Göçer’in eşinin programa kabul edilmediği iddialarına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 20:23
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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut’un oğlu Hassan Şeyh Mahmut’un çarparak hayatını kaybetmesine sebep olduğu motokurye Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer’in ATV’de yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına başvurusunun kabul edilmediği medyada yer bulmuştu. Müge Anlı, çıkan haberlerin ardından programında açıklama yaptı.

Anlı, programında "Lütfen önce biraz insan olun, vicdanlı olun, ondan sonra haber yapın. Faili belli, vuranı belli. Adı belli, sanı belli. Ben burada neyi araştıracağım sorması ayıp? Bu programın anlamı ne? Herkes gündeme gelmeye çalışıyor. Gündeme gelmenin de en kolay yolu ben oldum" ifadelerini kullandı.


Yunus Emre Göçer Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert

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