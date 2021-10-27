Özgür Demirtaş: Kötü bir haberim var...

27 Ekim 2021 Çarşamba, 10:32

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Pof. Dr. Özgür Demirtaş ilaç sektörüyle ilgili ses getirecek bir paylaşımda bulundu.

Devletin, ilaç şirketlerine ödeme yaparken mevcut ilacın Avrupa’daki en düşük fiyatını verdiğini söyleyen Demirtaş, bu durumun sürdürülemez olduğunu açıkladı. İlaç şirketlerine, avro kurunu resmi kurun çok altında gösterip ödeme yapıldığını ifade eden Demirtaş bu durumun değişeceğini ve yakın zamanda birçok ilacın bulunamayacağını iddia etti.

Kötü haberim var:



Devlet ilaç şirketlerine ödeme yaparken, ilacın Avrupa’daki en düşük fiyatını veriyor, bir de Euro kurunu mevcutun çok altında tutup ödeme yapıyor.



Bu sürdürülemez! Bir çok ilacın artık bulunamayacak! Haksız çıkmayı isterim ama maalesef haklı çıkacağım :( — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) October 26, 2021

"KÖTÜ BİR HABERİM VAR"

Yaptığı öngörünün arkasında durduğunu “Haksız çıkmayı isterim ama maalesef haklı çıkacağım” diyerek gösteren Demirtaş “Kötü bir haberim var” başlığıyla yayınladığı paylaşımında şunları yazdı:

"Devlet ilaç şirketlerine ödeme yaparken, ilacın Avrupa’daki en düşük fiyatını veriyor, bir de Euro kurunu mevcutun çok altında tutup ödeme yapıyor. Bu sürdürülemez! Bir çok ilacın artık bulunamayacak! Haksız çıkmayı isterim ama maalesef haklı çıkacağım"