Özgür Demirtaş: Kötü bir haberim var...
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda yakın zamanda yaşanacak ilaç krizine ilişkin beklentisini paylaştı.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Pof. Dr. Özgür Demirtaş ilaç sektörüyle ilgili ses getirecek bir paylaşımda bulundu.
Devletin, ilaç şirketlerine ödeme yaparken mevcut ilacın Avrupa’daki en düşük fiyatını verdiğini söyleyen Demirtaş, bu durumun sürdürülemez olduğunu açıkladı. İlaç şirketlerine, avro kurunu resmi kurun çok altında gösterip ödeme yapıldığını ifade eden Demirtaş bu durumun değişeceğini ve yakın zamanda birçok ilacın bulunamayacağını iddia etti.
Kötü haberim var:— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) October 26, 2021
Devlet ilaç şirketlerine ödeme yaparken, ilacın Avrupa’daki en düşük fiyatını veriyor, bir de Euro kurunu mevcutun çok altında tutup ödeme yapıyor.
Bu sürdürülemez! Bir çok ilacın artık bulunamayacak! Haksız çıkmayı isterim ama maalesef haklı çıkacağım :(
"KÖTÜ BİR HABERİM VAR"
Yaptığı öngörünün arkasında durduğunu “Haksız çıkmayı isterim ama maalesef haklı çıkacağım” diyerek gösteren Demirtaş “Kötü bir haberim var” başlığıyla yayınladığı paylaşımında şunları yazdı:
"Devlet ilaç şirketlerine ödeme yaparken, ilacın Avrupa’daki en düşük fiyatını veriyor, bir de Euro kurunu mevcutun çok altında tutup ödeme yapıyor. Bu sürdürülemez! Bir çok ilacın artık bulunamayacak! Haksız çıkmayı isterim ama maalesef haklı çıkacağım"
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