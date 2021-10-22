Özgür Demirtaş ve Taylan Yıldız'dan sert 'dolar' tepkisi

22 Ekim 2021 Cuma, 10:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün (TCMB) politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekti. Bu kararın ardından dolar rekor üstüne rekor kırıyor.

Dün TCMB’nin politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya çekmesi üzerine 9,28’den 9,48’e yükselen dolar/TL, bu sabah 9,66 ile rekor tazeledi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve İBB İYİ Parti Meclis Üyesi Taylan Yıldız, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Merkez Bankası tarafından alınan bu karara ve doların sert yükselişine tepki gösterdi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Prof. Dr. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyetine bunu layık görenlere yazıklar olsun.

Türkiye Cumhuriyetine bunu layık görenlere yazıklar olsun. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) October 22, 2021

İBB İYİ Parti Meclis Üyesi Taylan Yıldız ise, iki ayrı tweet atarak tepkisini dile getirdi.

"Gerçek enflasyonun %30 olduğu bir ülkede bu faizi hür iradesiyle 200 baz puan düşürecek bir tane liyakatlı ekonomist bulamazsınız." ifadelerini kullanan Yıldız, ikinci paylaşımında ise "Kontrollü fakirleştirme projesi yükleniyor. #dolar" ifadelerini kullandı.