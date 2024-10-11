Özgür Demirtaş'tan 'Köfteci Yusuf' açıklaması: 'Farklı düşünüyorum...'

Ürünlerinde domuz eti kullanması sonrasında ülke gündemine oturan Köfteci Yusuf hakkında bir açıklama da Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, “Köfteci Yusuf olayı hakkında farklı düşünüyorum” diyerek “Bu işin altından mafyavari gruplar çıkabilir mi?” sorusunu sordu.

Özgür Demirtaş'tan 'Köfteci Yusuf' açıklaması: 'Farklı düşünüyorum...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:00

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde Türkiye’de birçok şubesi bulunan Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

Çıkan iddialar sonrası sessizliğini koruyan şirket, dün bir açıklama yaptı ve yaşananların “kumpas” olabileceğini iddia etti.

"ALTINDAN MAFYAVARİ GRUPLAR ÇIKABİLİR Mİ?"

Konuyla ilgili bir açıklama da Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi.

Demirtaş açıklamasında “Bu işin altından mafyavari gruplar çıkabilir mi?” sorusunu sordu.

İşte Özgür Demirtaş’ın köfteci Yusuf hakkındaki açıklaması:

"Köfteci Yusuf olayı hakkında farklı düşünüyorum.

Milyonlarca dolar değerine ulaşmış bir işletme SALAK mı da BİNDE BİR oranında domuz eti kullansın?

Domuz eti, normal etin yarı fiyatına olsa bile (ki değil), 1000 Birim maliyeti olan köfte 999.5 Birim maliyete iner.

Böylesine küçük bir oran için milyonlarca dolar değerindeki işletme ÖYLE BÜYÜK bir riske girer mi?

Bu işin altından işletmeyi UCUZA satın almaya çalışan mafyavari gruplar çıkabilir mi?

Bir düşünelim isterim!…"


Etiketler: #Köfteci Yusuf #domuz eti #Özgür Demirtaş

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