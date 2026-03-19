Özgür Özel, 19 Mart'ın birinci yılında İmamoğlu’nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, diplomasının iptal edilip gözaltına alınmasının 1’inci yıl dönümünde ziyaret etti.

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde diğer tutukluları da ziyaret eden Özel’in görüşmeleri yaklaşık 3 saat sürdü.

Ziyaret ettiği isimlerin bayramını da kutlayan Özel, Aile Dayanışma Ağı ile iftar programına katılmak üzere Saraçhane’ye hareket etti.

19 Mart 2025'te gözaltına alınan İmamoğlu, 4 gün gözaltından sonra 23 Mart’ta tutuklanmıştı.