Özgür Özel 47. İstanbul Maratonu'nda ÇYDD için koşacak

47. İstanbul Maratonu'na ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları ifade etti:

"Bu yıl 47. İstanbul Maratonu’nda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için 5. kez koşuyorum. Üyesi ve gönüllüsü olduğum Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, binlerce öğrencinin hayatına dokunuyor. Bu yolun ışığını yakan Prof. Dr. Türkan Saylan’ın bıraktığı miras, bugün hala binlerce gençlerin kalbinde yaşıyor. Ben de bu yıl 2 Kasım’da o mirasa sahip çıkarak, her çocuğun eğitimde fırsat eşitliğine sahip olabilmesi için koşacağım."

Açıklamasında "İstanbul M-2025-ÇYDD-Bir Işık Da Siz Yakın!" projesinin linkini paylaşan ve vatandaşların destek vermesini isteyen Özel şöyle dedi:

"Siyasi davalarla, suçsuz yere hapiste yatan ve büyük bir kötülüğe maruz kalan yol arkadaşlarımız adına da 'iyilik' için koşacağım. Her bağış, bir öğrencinin yolunu aydınlatacak. Her destek, Cumhuriyet’in çağdaş değerlerini güçlendirecek. Siz de kampanyaya destek olun. Birlikte, daha çok gencin hayatına dokunalım."