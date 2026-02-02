Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel, 6 Şubat'ın üçüncü yılında Osmaniye'de deprem şehitliğini ziyaret etti

Özgür Özel, 6 Şubat'ın üçüncü yılında Osmaniye'de deprem şehitliğini ziyaret etti

2.02.2026 14:40:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Özgür Özel, 6 Şubat'ın üçüncü yılında Osmaniye'de deprem şehitliğini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Osmaniye’de Deprem Şehitleri Mezarlığı’nı ziyaret ederek hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı ve dua etti. Özel, ziyaretinin ardından polis ve asker şehitliğine geçerek şehitleri de andı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Osmaniye’de Deprem Şehitleri Mezarlığı’nı ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti.

Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla geldiği Osmaniye’de, depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

Image

ÇİÇEK BIRAKILDI, DUA EDİLDİ

CHP lideri, mezarlara çiçek bıraktı ve depremde yakınlarını kaybedenlerle birlikte dua etti.

Ardından hemen yanında bulunan polis ve asker şehitliğine geçilerek burada da çiçek bırakıldı ve dua edildi.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel