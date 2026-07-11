Özgür Özel Adana’dan seslendi: ‘Çok yakında ya partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da yeni bir yol açacağız’

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, "Kimse korkmasın asla. Ne acele davranıp yanlış yapacağız ne geç kalıp umutları, umutsuzluğa çevireceğiz. Size söz veriyoruz. Çok yakında ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Çok yakında ya partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız" dedi.

Özel, Adana’nın Çukurova ilçesinde yurttaşlarla bir araya geldi. Özel, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Buradan 16 aydır Cumhurbaşkanı adayımızı tutuklayanlara, Adana’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı 212 gün Adana’dan koparıp Silivri’ye atanlara, Kadir kardeşimi Silivri’de Ceyhan’dan uzakta 327 gün tutanlara ve Seyhan‘ın, Adana’nın seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin’i halen daha Silivri’de 402 gündür tutanlara sesleniyorum. Bir yanda sizin mahkemeleriniz, hakimleriniz, savcılarınız; bir yanda Adana’nın iradesi. Halkın coşkun akan selinin önünde duramayacaksınız. Herkes Adana’ya iyi baksın. Adana’nın kararlılığına iyi baksın. Biz artık bundan sonra asla binalarda değiliz. Altımızda partinin imkanları, otobüsleri yok. Ama bir yanda binalardan çıkamayanlar, bir yanda ayağının altında kahvehane masası, 10 binlere, 100 binlere konuşanlar… Sevgili Adanalılar şunu söyleyeyim, dinleyin. Ben Adana’nın öfkesini anlıyorum, Türkiye’nin öfkesini anlıyorum. Sizin haklı öfkenizi anlıyorum. Ancak gün, öfkeyi kötü söze dönüştürme günü değildir. Gün, öfkeyi enerjiye dönüştürme, iktidar yürüyüşüne dönüştürme günüdür.

"YAPILAN OPERASYON MİLLETİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNEDİR"

Bizim yolumuzu kesenler, iktidar yürüyüşümüzü kesenler şunu biliyorlar. Adana’da 40 lira olması gereken pamuğa 34 lira fiyat verdiklerini; geçmişte bir kilo pamuk, bir kilo beyaz altın satınca 2,5 litre mazot alındığını; şimdi 2,5 kilo pamuğun bir litre mazot alamadığını; işlerin tersine döndüğünü biliyorlar. Buğdayda maliyetin altına fiyat verdiğini biliyorlar. Bu canım emeklilerin açlık sınırının altında, 20 bin lira maaşa mahkum edildiğini; emekçilerin maaşlarını alınca 28 bin lirayı ya kiraya verip aç kaldıklarını, ya evlatlarını doyurup sokakta kaldıklarını biliyorlar. Bu büyük kriz, bu yakıcı kriz, bu yoksulluk, bu açlık ancak sosyal demokrat bir anlayışla, halkı kucaklayan bir anlayışla, milleti kucaklayan bir anlayışla aşılabilir. Bunlar bizim 31 Mart’ta Adana İttifakı’nı kurduğumuzu, Adana’nın ve Türkiye’nin bütün demokratlarını kucakladığımızı, bizim artık meydanda, sokakta, sel olup akarken sosyal demokrat ile muhafazakar demokratı, milliyetçi demokrat ile Kürt demokratı, liberal demokrat ile sosyalist demokratın kol kola girdiğini, iktidara yürüdüğünü görüyorlar. Bunun için korkuyorlar, bunun için saldırıyorlar. Hal böyle olunca durdurulmaya çalışılan yürüyüş ve yapılan operasyon Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayına, belediye başkanlarına, partisine, Genel Başkanı’na değil; yapılan operasyon milletin iktidar yürüyüşünedir. Buradan duysunlar; iktidara yürümekten vazgeçecek misiniz? Ant olsun ki ben de vazgeçmeyeceğim.

"HÜSEYİN’İMİZE SIRF BENİM EVLADIM DİYE SALDIRIYORLAR"

Size söz veriyorum; ne yaparlarsa yapsınlar… Tarihler verip durdurmaya, korkutmaya çalışıyorlar. Ne dediler? ‘9 Temmuz NATO’dan sonra saldırılar artacak. Özgür Özel’i kuşatacaklar. CHP’yi durduracaklar’ dediler. Bugün sabah kalktık ve haberi aldık. Çankaya Belediye Başkanımız, en gencimiz, Hüseyin Canımıza saldırdılar. Buradan ifade ediyorum. Hüseyin Can’ı aradım sabahın 05.30’unda. Dedi ki ‘Yurt dışındayım. Öğlen saatine biletim var. İlk uçakla geliyorum. Alnım açık, başım dik ve sizi utandıracak bir şey yapmadım, yapmayacağım.’ Şunu söyleyeyim. Dedim ki ‘Hüseyin ben Akçatekir Yaylası’na varırım. Onlarla kucaklaşırım. Adana’dan müsaade ister, nasıl geçen sene 10 Temmuz günü Zeydan Karalar tutuklandığında Adana’ya koştuysam bugün de senin için Çankaya’ya koşarım. Adana’ya koşarım, Ankara’ya koşarım.’ Bakın, o Hüseyin Can ne dedi? ‘Genel Başkanım sen Akçatekir’e git, Adana’ya git, yarın Niğde’ye git. Sen yürürsen bizi durduramazlar. Sen durursan biz kaybederiz’ dedi.

Bakın gözaltına aldıkları Hüseyin Can’ı size anlatayım. Hüseyin Can’ın babası, Hüseyin Can bir yaşındayken öldü. Hüseyin, infaz koruma memuru olan annesinin elinde, gardiyan maaşıyla Adalet Bakanlığı'nın lojmanlarında büyüdü. Her okula birinci olarak girdi. Ankara Hukuk Fakültesi’ne okul birincisi kontenjanından girdi. Ankara Hukuk’u dereceyle bitirdi. Çalıştı, gayret etti, mücadele etti, en sonunda Ankara Hukuk’tan sonra döndü, dolaştı hakimlik, savcılık sınavına girdi. 20 bin kişiden ilk 100’e girdi, elediler. Bir daha sınava girdi, daha da iyi derece yaptı, mülakatta elediler. Neden? Çünkü Hüseyin Can’ın bize yakınlığı vardı. Cumhuriyet Halk Partiliydi. Gün oldu, nasip oldu Hüseyin Can’a Çankaya Belediyesi’ni, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve bütün siyasi partilerin olduğu, birinci, ikinci, şimdiki Meclis’in olduğu, Çankaya Köşkü’nü olduğu, Anıtkabir’in olduğu Çankaya’yı emanet etti Ankaralılar ve Çankayalılar. şimdi o Hüseyin Can’a, 30 yaşına gelmiş pırıl pırıl kardeşimize, annesi halen infaz koruma memuru olarak çalışan Hüseyin’imize sırf benim evladım diye saldırıyorlar. Şunu bilin, ne yaparsanız yapın durmayacağım. Sinmeyeceğim. Teslim olmayacağım.

"ÇOK YAKINDA YA PARTİMİZİ GERİ ALACAK BİR YOLU BULACAĞIZ YA DA YENİ BİR YOL AÇACAĞIZ"

Ankara’da operasyon… Ankara Cumhuriyet Savcılığı, ‘Burası Ankara’ dedi. İstanbul’dan Başsavcı getirdiler. Savcı vekillerini değiştirdiler. Usulüne uygun olmayan, iftiraya dayalı soruşturma yapmayanları yolladılar. AK Toroslar çetesinin devamını getirdiler. Bugün sabah ilk kez Ankara’da yüzü kapalı, gizli tanıkla, iftirayla Hüseyin Can’ımıza saldırdılar. Eninde, sonunda hesabını soracağız. Buradan Adana’ya soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan bu saldırıda ben bir adım geri atmayacağım. Bir kelime eksik konuşmayacağım. Bir santim eğilmeyeceğim. Benimle birlikte misiniz? Eğer biz bir santim eğilirsek bunlar bu millete diz çöktürmeye kalkacaklar. Hepimizi ezmeye kalkacaklar. Bundan sonra bizim durmamız, bizim susmamız, bu milletin bundan sonra sessiz kalması, yalnız kalması demektir. Bundan sonra hep beraber iktidar için yürümeye hazır mısınız? Birlikte yürümeye var mısınız? Durmadan yürümeye var mısınız? O zaman ben de varım arkadaşlar.

Defalarca gençler seslendi, ‘Kolları sıva’ diye. Dedim ki gençlere, ‘Kolları sıvamam. Benim işim kolları sıvayanları dışarı çıkartmak.’ Selam olsun Ekrem Başkan'a. Bugün yürüyüşte iki ablam düştü, onları kaldırırken gömlek lekelendi. Dediler, ‘Kolları kıvır.’ Dedim ki ‘Kolları kıvırırsam haber olur, ‘Özgür Özel kolları sıvadı’ diye.’ Buradan söylüyorum ama Ekrem Başkan’ın cumhurbaşkanı adaylığıyla, bunun yanında Mansur Başkan'la, Zeydan Başkan'la, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Başkan'la, hepinizle birlikte omuz omuza kolları sıvamaya, yolları aşındırmaya, iktidara varmaya kararlıyız. Bu kararlılık, bu inanç, iktidarın korkulu rüyasıdır. Bizlerin, mağdurların, mazlumların da iktidar rüyasıdır. Onlar korkmaya, saldırmaya devam etsinler. Biz mücadeleye, biz yürüyüşe ve biz iktidar yürüyüşüne devam ediyoruz. Adana’dan sesleniyorum. Kimse korkmasın asla. Ne acele davranıp yanlış yapacağız ne geç kalıp umutları, umutsuzluğa çevireceğiz. Size söz veriyoruz. Çok yakında ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız. Çok yakında ya partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız. Benimle birlikte bu yolu yürümeye var mısın? Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar."