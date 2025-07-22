Özgür Özel: 'Altan Öymen’in ne partide ne basında yeri dolar'

Altan Öymen için Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve yurttaş katıldı. Öymen, ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Defin sonrası ANKA Haber Ajansı’na konuşan CHP Lideri Özel, Öymen’in gerek siyasette gerek basın dünyasında önemli bir boşluk bıraktığını vurguladı. Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Çok önemli bir değeri kaybettik. Her gün bir şey öğreten ve varlığıyla hepimize, partimize güç veren birini kaybettik. Mezarının başında onun şu sözünü andık: ‘Bizim memlekette bir adamın eli çiçek kokuyorsa derler ki, yakalayın çiçekleri koparmış. Ne biliyorsun, belki de dikmiştir.’ Altan Bey, hep önce iyiye inanır, kötümserliği reddederdi. Ne kadar öğrenebildik bilmiyorum ama hepimize örnek oldu.”

“YERİ DOLDURULAMAZ”

Altan Öymen’in hem CHP hem de Türk basını açısından yeri doldurulamayacak bir isim olduğunu belirten Özgür Özel, şöyle devam etti:

“Çok söylenir ‘Yeri dolmaz’ diye gidenlerin ardından. Ama gerçekten ne partide ne Türk basınında yeri dolmaz bir ismi burada bırakıyoruz. Allah rahmet eylesin. Kendisine yürekten veda ettik. Taziyelerini ileten herkese hem partimiz hem de ailesi adına teşekkür ediyorum.”

Özel, törenin ardından eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı araçlarına kadar uğurladı.