Özgür Özel, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmini izledi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da MYK üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in çocuklarının da davet edildiği özel gösterimde Ertan Saban’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini izledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP MYK üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki belediye başkanları ile birlikte özel gösterimde Ertan Saban’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini izledi.
"ESERLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Çıkışta film hakkındaki değerlendirmeleri sorulan CHP lideri Özgür Özel, tüm ekibi kutladığını belirterek, "Böyle bir liderin partisi olmakla gurur duyuyorum. Birileri Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyenleri ordudan atmaya uğraşadursun, ona ve eserlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.
Etiketler: #Özgür Özel #Film #İstanbul
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