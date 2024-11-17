Özgür Özel, 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmini izledi

Yayınlanma: 17.11.2024 - 23:57

Güncelleme: 17.11.2024 - 23:57

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP MYK üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki belediye başkanları ile birlikte özel gösterimde Ertan Saban’ın Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı Bir Cumhuriyet Şarkısı filmini izledi.

"ESERLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çıkışta film hakkındaki değerlendirmeleri sorulan CHP lideri Özgür Özel, tüm ekibi kutladığını belirterek, "Böyle bir liderin partisi olmakla gurur duyuyorum. Birileri Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyenleri ordudan atmaya uğraşadursun, ona ve eserlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.