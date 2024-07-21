Özgür Özel canlı yayında cevapladı: 'Bu yüzden ilk adımı ben attım'

Yayınlanma: 21.07.2024 - 21:49

Güncelleme: 21.07.2024 - 21:49

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlıyor.

Özel, Biden'ın ABD Başkan adaylığından çekilmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Geçtiğimiz hafta sayın Trump'a bir saldırı gerçekleşti. Kulağını sıyıran bir mermi ki birkaç saniyeyle ölümden dönüyor. O zaman sosyal medyadan da paylaşım yapıp saldırıyı kınadık. O süreçte Biden'ın söylemleri de önemliydi.

Biden'ın aldığı kendi kararı ve sonuçta ABD'nin tercihi. Kampanyayı yürütmekte zorluk çekiyordu. Trump'ın karşısına daha zorlu bir rakip çıkacak gibi görünüyor.

Sağlık durumuyla, meseleleri algılama konusuyla sosyal medyada gençler tarafından çokça gündeme geliyordu. Partisi açısından daha iddialı bir adayla yola devam etmek daha iyi olacaktır."

NORMALLEŞME SÜRECİ

Özel, 'normalleşme' sürecine ilişkin "Son seçimlerdeki ana muhalefet partisinin genel başkanı ülkenin Cumhurbaşkanıyla bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyor. Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam. Ülkeyi yönetmeye talip olan ve son seçimlerde birinci parti olmuş, bugün seçim yapılsa bütün anketlerde birinci parti çıkan bir partiye bu tablo yakışmaz. O yüzden ilk adımı ben attım. 22 yıl boyunca Tayyip Bey'in partisi birinci partiydi. 22. yılın sonunda biz birinci parti olduk. Bugün seçim olsa biz iktidarız. O yüzden ilk telefonu ben açtım, ilk ziyarete ben gittim. Sonra da onlar bize geldi. Ben buna 'normalleşme' diyorum. Biz düşman değiliz. Biz bu ülkenin birinci ve ikinci partisiyiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’LA NE KONUŞTU?

Kıbrıs ziyaretinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ne konuştuğunun sorulması üzerine Özel şunları söyledi:

"Kişileri eleştirebiliriz ama kurumları yıpratmamak lazım. Önce o kısa bir hal hatır sordu. Daha sonra ben de hatrını sordum.

Biz Türkiye olarak içimizde her kavgayı yapalım, Kıbrıs meselesinde, Azerbaycan meselesinde bir olmak zorundayız.”

‘FEYZİOĞLU’ KRİZİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de kendisini karşılamaya gelmeyen Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na ilişkin şunları söyledi:

“Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorsun. Kendin gelmiyorsan birini gönder. Bu çirkin planlama büyükelçinin sorumluluğunda. Bugün açıklama yapmış beyefendi. ‘Biz sadece bakanları karşıladık, partileri karşılamadık’ dedi. Görmediysen arayacaksın, bulacaksın.”