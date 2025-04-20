Özgür Özel çiftçilere mesaj verdi: CHP'nin en kalabalık Yozgat mitingi

Yayınlanma: 20.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2025 - 04:00

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından parti, Samsun’dan sonra Yozgat’ta ikinci mitingini düzenledi.

Öyle görülüyor ki CHP lideri Özgür Özel, partisiyle birlikte arkasına bir rüzgâr almış. Tabanda coşku var, katılımlar yüksek. CHP, Yozgat’ta son yılların en kalabalık mitingini yaptı. Bu saptamamıza CHP’nin kırsal bölgeler ve tarım üreticilerine en yakın milletvekili Ömer Fethi Gürer de katıldı. Gürer bir şeye dikkat çekti: “Katılanların dışında çevredeki mekânlardan izleyenler de var.”

Özel’in traktörün direksiyonuna geçmesi ve sekiz köşeli “köylü kasketi” takması da toplumun ilgisini çekme açısından tarihe geçebilir. Son dönemde farklı partilerin seçmeni CHP’ye yönelmiş durumda. Sanırız bu anketlere de yansıyan oy artışını anlamlı kılıyor. Miting alanı yine güvenlik bariyerleriyle engelleyici bir şekilde bölünmüştü. Bariyer içindeki katılımcılar ile dışarıda kalanların sayıları birbirine yakındı. Özel Yozgat’ta da “Ziraat Bankası’nın önündeki emekliler sizin ellerinizden öpüyorum” diyerek uzak kalmış kitleyi mitingin coşkusuna kattı.

UNUTULMUŞ KENT

CHP son genel seçimlerde bu ilden milletvekili çıkaramadı. Özel’in ziyareti ve etkinlikleri, kente, parti açısından şok tedavisi özelliğinde olabilir. İYİ Parti’den istifasının ardından CHP’ye katılan Adnan Beker Yozgatlı’nın kentte bir karşılığı olduğu da gözleniyor, yol boyunca duvarlara adının yazıldığını gördük. Miting alanına gitmeden bir çay ocağına uğradık. Muhafazakâr müzikler çalıyordu. Ancak televizyonda Tele1 açıktı. Çünkü diğer yandaş kanallar İmamoğlu’nun konuşmasını vermiyor. Miting alanıyla bitişik bir mekânda ise Halk TV’nin açık olması dikkatimizi çekti. Mitingde dikkat çeken bir unsur da Özel’in, “Biz mevcut cumhurbaşkanı gibi çiftçiye ‘Ananı da al git’ demiyoruz. Biz ilk cumhurbaşkanımız gibi ‘Köylü milletin efendisidir diyenlerdeniz biz” diyoruz sözleriydi.

Özel’den önce otobüsün üzerine çıkarak 1.5 dakikalık konuşma yapan çiftçi Abdullah Ceylan’ın “Devlet, turpla şalgamla yönetilmez, adaletle yönetilir” sözleri yaşanan sorunlara veciz bir yaklaşımdı. CHP, Yozgat’ta da dikkat çeken bir başlangıç yaptı.