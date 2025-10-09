Özgür Özel'den 12 maddelik 'KKTC seçimleri' açıklaması: 'Seçimlere müdahil olmak isteyenler...'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 19 Ekim tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından 12 maddelik bir açıklama yaptı.

Özel şunları yazdı:

"1) Cumhuriyet Halk Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam etmekte olan cumhurbaşkanlığı seçim sürecini yakından takip etmektedir.

2) Kıbrıs meselesi bizim milli davamızdır. Dış politika gündemimizin her zaman en öncelikli başlığıdır.

3) 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştiren irade, CHP lideri Bülent Ecevit'in liderliğindeki koalisyona aittir. Partimiz her dönemde ve koşulda, KKTC ve Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin yanında durmuştur.

4) Can kardeşlerimiz olan Kıbrıs Türkleri ile sarsılmaz tarihsel ve kültürel bağlarımız, Kıbrıs'ın bugünü ve geleceği konusundaki kararlı duruşumuzun temel kaynağıdır.

5) Partimiz için Kıbrıs bir askeri güvenlik meselesinden ibaret değildir. Kıbrıs Türk Toplumunun varlığını korumak, bizim için Türkiye'nin kara ve deniz sınırlarını korumakla eşdeğerdir.

6) Kıbrıs Türk toplumu, azınlık olmayı reddederek Rumlar karşısında eşitlik mücadelesi vermiş, bu uğurda çok ağır bedeller ödemiştir. Türkiye'deki her siyasi parti, KKTC konusundaki duruş ve tasarruflarının, o mücadeleye nasıl etki edeceğini hesap etmek mecburiyetindedir.

7) Seçimlerin yaklaştığı bu dönemde CHP, Kıbrıs Türk Toplumunun iradesini ve bu iradeye sahip çıkmak için verdikleri varoluş mücadelesini; siyasi aidiyet gözetmeksizin saygıyla selamlamaktadır.

8) Partimiz, ülkemizdeki tüm kişi ve kurumları Kıbrıs Türk Toplumunun iradesine saygı göstermeye, bu iradenin hakkıyla temsil edilebilmesi için özenli olmaya davet etmektedir.

9) KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı, Kıbrıs Türklerinin dışarıya açılan kapısıdır. Dolayısıyla, seçimleri kim kazanırsa kazansın, önemli olan, Kıbrıs Türklerinin iradesinin, Kıbrıs meselesinin çözümüne eksiksiz olarak yansımasıdır. Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir uluslararası çözüme ulaşılabilmesi için en önemli koşullarından birisi budur.

10) KKTC’de yaşanan her türlü siyasi gelişme ile Kıbrıs müzakerelerinde KKTC’nin ve seçilecek cumhurbaşkanının pozisyonu, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını, refahını ve güvenliğini yakından ilgilendirmektedir.

11) KKTC ve onun yurttaşları, demokratik ilkeler çerçevesinde kendi cumhurbaşkanını seçecek olgunluğa sahiptir. Türkiye içinden ya da dışından bu durumu yok sayan ve seçimlere müdahil olmak isteyenler, en büyük zararı yine KKTC ve Kıbrıs Türklerinin saygınlığına verecektir.

12) KKTC’nin uluslararası alanda tanınmasını istiyorsak önce KKTC’ye bağımsız bir devlet gibi davranmak ve iradesine saygı göstermek hepimizin önceliği olmalıdır. Buna halel getirecek her türlü tutum ve tavır Kıbrıs Türklerine saygısızlıktır."