Özgür Özel'den Atatürk'ün mozolesi önünde diz çöken Francken'e mektup

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, 25 Temmuz'da beraberindeki heyetle brlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önüne gelen Belçika Savunma Bakanı Francken, diz çöküp çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

"ORTAK İLKELERİN GÜÇLÜ BİR TEYİDİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Francken'e gönderdiği mektubunda şunları kaydetti:

"En kısa zamanda sizi şahsen tanımayı ve sizinle fikir alışverişinde bulunmayı arzu ediyorum"

"Sayın Bakan Francken,

Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Anıtkabir’i ziyaretiniz sırasında gösterdiğiniz saygılı ve anlamlı takdir ifadeniz için, yurttaşlarımız ve partim adına içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Modern, laik ve tam demokratik bir Türkiye idealini hayata geçirme çabası içinde olduğumuz bu dönemde, Atatürk’ün vizyonuna duyduğunuz bu saygı derin bir sembolik anlam taşımaktadır. Özgürlük, eşitlik ve akılcılık gibi evrensel değerleri savunan bir devlet adamının mirasına sahip çıkmak, yalnızca tarihsel farkındalık göstergesi değil; aynı zamanda, demokratik toplumları sınırlar ötesinde birleştiren ortak ilkelerin güçlü bir teyididir.

Ziyaretinizin ardından yaptığınız düşünceli açıklamalar da samimiyetinizi ve devlet adamı duruşunuzu açıkça ortaya koymuştur. Kültürel ve siyasi farklılıkların ötesine geçen bu tür davranışlar, uluslararası ilişkilerde gerçek diyalog ve karşılıklı anlayışın temelini oluşturmaktadır.

Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı milyonlarca yurttaş adına size bir kez daha teşekkür ediyor; en kısa zamanda sizi şahsen tanımayı ve sizinle fikir alışverişinde bulunmayı arzu ediyorum.

Saygı ve takdirlerimle."