Özgür Özel'den Babalar Günü kutlaması: Ferdi Zeyrek ve Ekrem İmamoğlu'nu unutmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşım ile Babalar Günü'nü kutladı.

Özel kutlamasında, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu unutmadı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"Bugün Babalar Günü.

Kıymetli babam, emekli öğretmen Talat Özel, vefatıyla içimizde bir ateş bırakan kardeşim Ferdi Zeyrek, demir parmaklıklar ardında evlatlarından ayrı tutulan Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve çocukları için sıkıntılara göğüs geren tüm babaların #BabalarGünü kutlu olsun.

Bu ülke, evladına onurlu bir gelecek bırakmak için yılmadan direnen babaların emeğiyle, inancıyla ve kararlılığıyla yeniden ayağa kalkacak."