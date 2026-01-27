Özgür Özel’den Bağcılar mitingine çağrı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye başkanının tutuklanmasına tepki olarak başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor. Bu hafta mitingin İstanbul ayağında adres Bağcılar olacak. Miting yarın saat 19.30'da Bağcılar Meydanında düzenlenecek.

Yarın gerçekleştirilecek miting, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla ve Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektupla gerçekleştirilen mitinglerin 85'incisi olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbulluları mitinge davet etti. Özel şu ifadeleri kullandı:

"Emekli eziliyorsa, yarın işçi susturulur. İşçi susturulursa, çiftçi de esnaf da susturulur. Kimse bu kara düzenden tek başına kurtulamaz. Birleşeceğiz, birleşe birleşe kazanacağız! Yarın bu kara düzene karşı 85. eylemimizde Bağcılar'da buluşuyoruz.”