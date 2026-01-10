Özgür Özel’den Denizli mitingine çağrı: “Bu meydanlar milletin meydanıdır”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Denizli mitingine katılım çağrısında bulundu. Mücadelenin sokak sokak, meydan meydan büyütüldüğünü vurgulayan Özel, Denizli mitinginin partisinin 80’inci eylemi olacağını duyurdu.
“BU MEYDANLAR MİLLETİN”
Özel paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Bu meydanlar, milletin meydanıdır!
Mücadelemizi sokak sokak, meydan meydan büyüttük. Yarın 80. eylemimizde Denizli’deyiz!
Türkiye 25,1 milyon imzayla seçim isterken, artık kimse sandıktan kaçamaz!
Biz buradayız, meydanlardayız. Seçime cesaseti olan çıksın karşımıza!
DENİZLİ MİTİNGİ YARIN
Özgür Özel’in çağrısını yaptığı miting, 11 Ocak Pazar günü saat 14.00’te, Denizli Merkezefendi ilçesinde Evora yanında gerçekleştirilecek.