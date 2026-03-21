Özgür Özel'den Diyarbakır'a Nevruz mesajı: 'CHP barış umutlarının heba edilmesine asla izin vermeyecek'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır’da kutlanan Nevruz’a mesaj gönderdi.

"ZALİMİN KADERİ MUTLAK YENİLGİ"

CHP Genel Başkanı Özel'in mesajı Nevruz Tertip Komitesi tarafından okundu:

"Bir ağacın yeniden yeşeren yaprakları gibi, yeniden doğuşun ve dirilişin hayat bulduğu bugünde hep beraber Newroz’u kutluyoruz. Bugün yakılan her ateşte, durulan her halayda, tutulan her elde; dünün acılarını unutmadan, yarının umudunu kalplerimizde yeşertiyoruz. Direnmekten değil ama çatışmalardan, düşmanlaştırmalardan, ötekileştirmelerden yorulmuş olan halkımızın üstündeki kara kışın yükünü atmak için artık tek çare barıştır. Geçen yıl bu alana gönderdiğim mesajda, 'Bir yandan zalim Dehak’larla mücadele ederken, bir yandan baharın müjdecisi Newroz’u kutluyoruz' demiştim.

Çünkü Newroz, çetin kışın bittiğinin ve zalimin yenildiğinin müjdecisidir. Elbette zalim zulmünden vazgeçmez, geçmeyecektir. Ama biz bir arada durdukça, barışa ve adalete sıkı sıkı sarıldıkça, zalimin kaderi mutlak yenilgidir. Bu yılın Newroz’u Ramazan Bayramı’yla birleşmiştir. Ramazan orucu, komşusu açken tok yatmayı reddeden bir inancın ifadesidir. Komşusu ağlarken gülen, kardeşi zulüm ve bombardıman altındayken mutluluk naraları atanlar bu irfana sahip değildir. Suriye’deki Kürtlerin gözyaşına gülen, acısına sevinenler de bizden değildir.

“CHP ASLA İZİN VERMEYECEKTİR”

Kürtleri ve Türkleri birbirine kırdırmaya niyet eden anlayışın bizim nazarımızda hükmü yoktur. Bilin ki; kendi siyasi menfaati için, bu milleti bölen, kutuplaştıran, düşmanlaştıran kim varsa o sizden değil, zalim Dehak’lardan yanadır. 1 yıl önce, 19 Mart 2025’te yapılan sivil darbe yalnızca CHP’ye karşı yapılmamıştır. Bu ülkenin barışı ve çok partili demokratik sistemi hedef alınmıştır. Bu darbeyle; Kürtlerin belediye meclislerinde kendi kimlikleriyle temsil edilmelerini suç sayan Kent Uzlaşısı davaları hala sürmekte, kayyım uygulamaları hala devam ettirilmektedir.

CHP; eşitliğin, adaletin ve çok partili siyasi rekabetin sonuna kadar yanında durmaya devam edecek, Kürtlerin barış umutlarının siyasi pazarlık konusu yapılarak heba edilmesine de asla izin vermeyecektir. Eşitlik içinde, onurlu yurttaşlar olarak bu ülkede hep beraber yaşayacağız. Bizim baharımız, bizim Newroz’umuz budur. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Newroz pîroz be!"