Özgür Özel'den Erdoğan'a 'cellat' yanıtı: 'Senin deden neredeydi?'

CHP lideri Özgür Özel, hafta sonu gerçekleşen CHP 39. Olağan Kurultayı'nın ardından ilk kez Silivri'de İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel, İmamoğlu ile birlikte tutuklu belediye başkanları ve İBB çalışanları ile de görüştü.

"ERDOĞAN ARKASINDAN ÇEKİLDİ"

Özel, Silivri'de açıklamalarda bulundu:

"Buradaki insanların artık adalet beklentisi var. İddianame nihayet yazıldı. Hep söylediğim gibi, biz bu iddianameyi yargılanmak için değil yargılamak için bekliyorduk. Sayın Erdoğan'ın da arkasından çekildiği bir iddianame ile karşı karşıyayız.

15 gün önce burada söyledim. Bütün somutlukları gizli tanık ifadeleri. Gizli tanık ile İmamoğlu'nu tutukladılar sonra gizli tanığın ismini değiştirdiler. Senaryonun kimin oynadığının önemi yok ki, sen oyuncuyu değiştirebilirsin. Tanıklığın hakikat ile alakası yok, sipariş ile alakası var. Bu insan gerçekse olay değişir mi arkadaşlar. Dizi oyuncusu değiştirir gibi, bunları artık Çınar söylemiyor İlke söylüyor. Böyle şey olur mu, kim çıkacak bunu savunacak. Hadi sayın Erdoğan çıksın canlı yayında bunu tartışalım.

Çıkmış Başsavcı açıklama yapıyor, yakında araç da gezdirir. Denemesi bedava, çek Çağlayan'ın önüne otobüsü topla 100 bin kişiyi bizim gibi göreyim. Kim inanacak iddianameye? Bir an önce arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaya ihtiyaçları vardır."

GAZETECİLERE YÖNELİK YARGILAMALAR

"Fatih Altaylı ile görüştüm. Ne tehdit etti ne bir şey dedi. Bu ülke tek adamları sevmez gibi bir lafı bir yere çekerek söylüyorlar. Fatih Altaylı'nın sözünde tehdit yok, elinde silah yok. (Furkan Karabay'a yönelik savcılık itirazı) Ak toroslar çetesi ona da hemen müdahale etti. Bu uygulamalar düşman hukukun daniskasıdır. Fatih Bey üzerinde özel çalışıyorlar."

TRT TEPKİSİ

Özel, Bahçeli'nin destek verdiğini anımsatarak, İBB davalarının TRT'de yayınlanması teklifinin AKP-MHP tarafından reddedilmesine tepki gösterdi. "TRT canlı yayınına Cumhur İttifakı ne için hayır dediğini netleştirsin. CHP getirdi o yüzden ret dedik diyorsa kendisi getirsin. Yayınlanamayacak haldeyiz desinler o zaman" dedi.

SORULARI YANITLADI

Özel, konuşmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün grup toplantısında söylediği 'cellat' sözlerine tepki gösterdi.

Özel, "Erdoğan'a buradan ekmek çıkmaz. Tarihten bir husumet alanı bulup orayı taşıyacak CHP yaptı diyecek, senin deden neredeydi? Çanakkale'de dedeler omuz omuza, tarihte husumet bulurken CHP tek başına. Nereden bu yoğurdun bolluğu?" dedi.

Özel şöyle konuştu: "Ben sürece, Bahçeli'nin açıklamalarına değer veriyorum. Ortaya cesaret koyuyorum. (İmralı'ya ziyaret kararı) CHP doğru kararı verdi. Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı hapiste tutacaksın, hala kayyumlar yönetiyor. Sonra CHP'ye cellat tarifi yapacaksın. Tayyip Bey'e buradan ekmek çıkmaz, geçti o dönemler. Ahlaki, psikolojik üstünlük CHP'de. İktidar değişimi için geri sayım vardır. Hafta sonunun mesajını CHP'de dinamizmi gördü, morali bozuldu."

Erdoğan'ın CHP kurultayını hedef almasını eleştiren Özel, "Sen CHP'ye mutlak butlan hesabı yaparsan ben kurultayı yaparım tabii. Gazi'nin emanetini sana mı bırakacaktım? Nasıl yapılırmış kurultayı, bütün Türkiye gördü. Tüm siyasi partilere, tebrik yayınlayan genel başkanlara teşekkür ediyorum. Biz iktidar yürüyüşümüze devam ediyoruz. Tayyip Bey de kıskansın. İsterse de kıskançlıktan çatlasın" yanıtını verdi.

CHP lideri Özgür Özel, Silivri temasının ardından akşam Güngören'de gerçekleşecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP lideri Özgür Özel'i hedef alarak, "Neymiş DEM Parti'nin sürece katkı vermesi Stockholm sendromuymuş. Sayın Özel cesaretin varsa ve cellat görmek istiyorsan aynaya bak" demişti.

CHP 39. Olağan Kurultay'da geçerli olan 1333 oyun tamamını alan Özel, dördüncü kez CHP Genel Başkanı olmuştu.