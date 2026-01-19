Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den 'Hrant Dink' mesajı: 'Tüm gerçekler ortaya çıkana kadar unutturmayacağız'

19.01.2026 13:28:00
CHP lideri Özgür Özel, Hrant Dink’in katledilişinin 19’uncu yıl dönümünde yaptığı açıklamada, barış ve kardeşliği savunan bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılıp sorumlular yargılanana kadar unutturulmayacağını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilişinin 19'uncu yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" ifadesini kullandı.

"BU CİNAYETİ UNUTTURMAYACAĞIZ"

Özel, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilişinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin barışını ve kardeşliğini savunan Hrant Dink’i katledilişinin 19. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız" ifadelerine yer verdi.

