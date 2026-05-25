Özgür Özel’den İzmir mitingi çağrısı: 'Yine meydan meydanayız'

25.05.2026 23:21:00

Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan süreç ve CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesinin ardından İzmir’de düzenlenecek ilk miting için çağrı yaptı. Özel, “Partimizi, irademizi, milletin meydanında savunuyoruz” dedi.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları 26 Mayıs Salı günü İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek mitinge davet etti.

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet ateşini yakanların, teslim olmayanların, boyun eğmeyenlerin memleketi güzel İzmir…

Yine omuz omuza, yine meydan meydanayız.

Partimizi, irademizi, milletin meydanında savunuyor; yarın Cumhuriyet Meydanı’nda buluşuyoruz.

İzmir Cumhuriyet Meydanı | 26 Mayıs Salı |12.00”

