Özgür Özel’den ‘Kent uzlaşısı davası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul’da görülen “Kent Uzlaşısı” davasına tepki gösterdi.

Özel, partisinin yerel seçimlere “Türkiye İttifakı” çağrısıyla girdiğini hatırlatarak, farklı siyasi görüşlerden ve toplumsal karşılığı olan isimlerle bir birliktelik oluşturduklarını söyledi. Bu birlikteliğin birçok belediyenin kazanılmasına katkı sağladığını belirtti.

Davanın, Türkler ve Kürtlerin birlikte belediye meclislerinde yer almasını suç gibi göstermesine tepki gösteren Özel, şu ifadeleri kullandı: “Bir yandan “barış” deyip, diğer yandan Kürtlerin belediye meclislerine seçilmesini suç sayan anlayış samimi değildir, barıştan, kardeşlikten yana değildir. Çünkü bu davayla; birlikte yaşama, birlikte siyaset yapma irademiz hedef alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu X’ten paylaşım yapan Özel’in sözleri şöyle oldu:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel seçimlere Türkiye İttifakı çağrısı ile girdik. İçinde siyasi partilerin resmen bulunmadığı, ülkesine bağlı, kardeşlik ve birlikte yaşama iradesine saygılı, her görüşten insanımızın hem aday olduğu hem destek verdiği bir birliktelik oluşturduk.

Listelerimizde yerelde sözünün değeri olan, siyasi gücü olan, toplumsal karşılığı olan daha önce farklı partilerde siyaset yapan etkili isimler yer buldular. Adaylarımız ve listelerimiz toplumda karşılık buldu ve birçok belediyeyi de bu birliktelikle kazandık.

Ancak bugün, Türklerin ve Kürtlerin bir arada belediye meclislerine seçilmesini suç sayan, bu yüzden insanları hapse atan bir anlayışla karşı karşıyayız.

Bu soruşturmalarda yöneltilen suçlama aynen şudur: “Kent Uzlaşısı ile batıdaki Kürtlerin, belediyeleri kazanamasalar da belediye meclislerinde söz sahibi olmalarının amaçlandığı…”

Açıkça ifade etmek isterim ki bu amaca ulaşılması bir suç değil başarılabildiği ölçüde demokrasinin tecellisi, temsilde adaletin sağlanması ve toplumsal barışın en önemli teminatıdır.

Bugün İstanbul’da görülen “Kent Uzlaşısı” davasında tüm beklentilere rağmen, tutuklular tahliye edilmedi.

Artık açıkça görülüyor ki; bir yandan “barış” deyip, diğer yandan Kürtlerin belediye meclislerine seçilmesini suç sayan anlayış samimi değildir, barıştan, kardeşlikten yana değildir.

Çünkü bu davayla; birlikte yaşama, birlikte siyaset yapma irademiz hedef alınmaktadır.

Bu dava Türkiye için bir utançtır!”

9 SANIĞA TUTUKLULUK KARARI VERİLMİŞTİ

Kent uzlaşısı soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla açılan davada mahkeme 9 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat ise tahliye edildi.