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Özgür Özel'den miting öncesi Muhittin Böcek'e ziyaret

Özgür Özel'den miting öncesi Muhittin Böcek'e ziyaret

11.07.2025 19:43:00
Güncellenme:
ANKA
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Özgür Özel'den miting öncesi Muhittin Böcek'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya ziyareti kapsamında ilk olarak CHP İl Başkanlığı’nı, ardından tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya temaslarına partisinin İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek başladı.

Partililerle basına kapalı olarak bir araya gelen Özel, daha sonra  tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etmek üzere Döşemealtı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na geçti.

Özel, Böcek’i ziyaretinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gitti. Özel’e Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de eşlik etti.  Özel, akşam gerçekleştirilecek mitingde bir konuşma yapacak.

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