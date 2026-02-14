Özgür Özel’den Muğla mitingine çağrı: ‘Millet artık bu karanlığa razı değil’

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bu iktidarın sorunları çözecek becerisi de liyakati de enerjisi de yoktur!
Millet artık bu karanlığa razı değil. Aydınlığa birlikte yürüyeceğiz.
Bu kara düzeni değiştirmek için yarın Muğla’dayız!
15 Şubat Pazar | 14.00 | Atapark Meydanı / Milas”
Bu iktidarın sorunları çözecek becerisi de liyakati de enerjisi de yoktur!— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 14, 2026
Millet artık bu karanlığa razı değil. Aydınlığa birlikte yürüyeceğiz.
Bu kara düzeni değiştirmek için yarın Muğla’dayız!
15 Şubat Pazar | 14.00 | Atapark Meydanı / Milas pic.twitter.com/0VHXgNMOUs