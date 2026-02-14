Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel’den Muğla mitingine çağrı: ‘Millet artık bu karanlığa razı değil’

14.02.2026 21:12:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Şubat Pazar günü Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenecek miting için çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özel, iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu iktidarın sorunları çözecek becerisi de liyakati de enerjisi de yoktur!

Millet artık bu karanlığa razı değil. Aydınlığa birlikte yürüyeceğiz.

Bu kara düzeni değiştirmek için yarın Muğla’dayız!

 15 Şubat Pazar | 14.00 | Atapark Meydanı / Milas”

