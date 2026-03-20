Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerine bayram telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi parti liderlerini arayarak bayram dileklerinde bulundu.
Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, SOL Parti Genel Başkanı Önder İşleyen, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı arayarak bayramlarını kutladı.