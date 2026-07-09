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Özgür Özel'den Tahir Çetin ve Ali Faik İnter paylaşımı

Özgür Özel'den Tahir Çetin ve Ali Faik İnter paylaşımı

9.07.2026 14:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Tahir Çetin ve Ali Faik İnter paylaşımı

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve işçi önderi Ali Faik İnter’in ölümlerinin 5'inci yılı nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Emekçilerin hakkını savunanların bıraktığı emanete sahip çıkmaya, emek mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.
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Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Somalı maden işçilerinin haklarını talep etmek için gittikleri Ankara'dan dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve işçi önderi Ali Faik İnter’in vefatlarının 5'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"EMEK MÜCADELESİNİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

“Madencilere verilen sözler tutulsun diye verdikleri mücadele sırasında trafik kazası geçirerek yaşamlarını yitiren Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter’i vefat yıl dönümlerinde saygı ve rahmetle anıyorum. Emekçilerin hakkını savunanların bıraktığı emanete sahip çıkmaya, emek mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz.

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