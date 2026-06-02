Doruk Madencilik işçileri yeniden Ankara kapılarında: Bağımsız Maden İş: 'Gemileri yaktık, geri dönüş yok!'

Ödenmeyen ücretleri, fazla mesai alacakları ve tazminat hakları için aylardır mücadele eden Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçileri, 3 bakanlığın ve şirket yönetiminin verdiği sözlerin tutulmaması üzerine Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde yeniden eylem kararı aldı.

Hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini protesto etmek isteyen işçiler Ankara'ya gelmeye çalışırken, emniyet görevlilerince Beypazarı ilçesinde geçişlerine izin verilmedi. İşçiler bekleyişlerini sürdürüyor.

Eyleme öncülük eden Bağımsız Maden İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gemileri yaktık, geri dönüş yok. Üç bakanlık bir holdinge söz geçiremiyor. Otobüslerimizi şoförleri tehdit ederek iptal ettiler. Hakkı gasbedilen madenci Ankara'ya gitmesin diye önümüzü kestiler. Bu ferman kimin fermanı? Tüm halkımızı perşembe günü saat 12.00'de Yıldızlar SSS Holding önüne çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.