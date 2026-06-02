Doruk Madencilik işçileri yeniden Ankara kapılarında: Bağımsız Maden İş: 'Gemileri yaktık, geri dönüş yok!'

2.06.2026 11:49:00
Bağımsız Maden İş Sendikası, Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'ya gitmesinin engellendiğini belirterek, yurttaşları perşembe günü saat 12.00'de Yıldızlar SSS Holding önünde dayanışmaya çağırdı.
Ödenmeyen ücretleri, fazla mesai alacakları ve tazminat hakları için aylardır mücadele eden Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçileri, 3 bakanlığın ve şirket yönetiminin verdiği sözlerin tutulmaması üzerine Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde yeniden eylem kararı aldı.

Hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini protesto etmek isteyen işçiler Ankara'ya gelmeye çalışırken, emniyet görevlilerince Beypazarı ilçesinde geçişlerine izin verilmedi.  İşçiler bekleyişlerini sürdürüyor. 

Eyleme öncülük eden Bağımsız Maden İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gemileri yaktık, geri dönüş yok. Üç bakanlık bir holdinge söz geçiremiyor. Otobüslerimizi şoförleri tehdit ederek iptal ettiler. Hakkı gasbedilen madenci Ankara'ya gitmesin diye önümüzü kestiler. Bu ferman kimin fermanı? Tüm halkımızı perşembe günü saat 12.00'de Yıldızlar SSS Holding önüne çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.

Doruk Madencilik işçileri yarın İçişleri Bakanlığı önünde toplanacak
Doruk Madencilik işçileri yarın İçişleri Bakanlığı önünde toplanacak Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan’da hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen taahhütlerin yerine getirilmemesini gerekçe göstererek yarın saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı önünde toplanacak.
Doruk işçileri, sözler tutulmadığı için bugün İçişleri Bakanlığı'na ulaşmaya çalışacak: Madenci yine yollarda
Doruk işçileri, sözler tutulmadığı için bugün İçişleri Bakanlığı’na ulaşmaya çalışacak: Madenci yine yollarda Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, ödemeler konusunda şirketin manipülasyon yaptığını belirterek garantör olan üç bakanlığı göreve çağırdı.
Doruk Madencilik işçileri Ankara yolunda... Başaran Aksu: 'Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz'
Doruk Madencilik işçileri Ankara yolunda... Başaran Aksu: 'Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz' Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, bakanlıklar ve şirket yetkilileri tarafından verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle bugün Ankara'da eylem yapacak olan Doruk Madencilik işçilerini taşıyacak otobüslerin peş peşe iptal edildiğini belirterek, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.