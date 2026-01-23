Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel’den Yalova mitingine çağrı: “Kaçın, kaçabildiğiniz yere kadar… Sandığa kadar!”

Özgür Özel’den Yalova mitingine çağrı: “Kaçın, kaçabildiğiniz yere kadar… Sandığa kadar!”

23.01.2026 20:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özgür Özel’den Yalova mitingine çağrı: “Kaçın, kaçabildiğiniz yere kadar… Sandığa kadar!”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşan seçimlere dikkat çekerek yurttaşları Yalova mitingine çağırdı. “Bu kara düzeni ya değiştireceğiz, ya değiştireceğiz” diyen Özel, 84. eylemin 24 Ocak Cumartesi günü Yalova Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacağını duyurdu.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidara sert ifadelerle seslendi. “Kaçın, kaçabildiğiniz yere kadar… Sandığa kadar kaçarsınız! Seçim geliyor!” diyen Özel, değişim çağrısını yineledi. Yalova mitingine çağrı yapan Özel, CHP’nin 84’üncü eylemi kapsamında düzenlenecek mitingin adres ve saat bilgilerini de paylaşarak, “Bu kara düzeni ya değiştireceğiz, ya değiştireceğiz. Başka yolu yok!” dedi.

İlgili Konular: #Özgür Özel