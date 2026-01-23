Özgür Özel’den Yalova mitingine çağrı: “Kaçın, kaçabildiğiniz yere kadar… Sandığa kadar!”

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidara sert ifadelerle seslendi. “Kaçın, kaçabildiğiniz yere kadar… Sandığa kadar kaçarsınız! Seçim geliyor!” diyen Özel, değişim çağrısını yineledi. Yalova mitingine çağrı yapan Özel, CHP’nin 84’üncü eylemi kapsamında düzenlenecek mitingin adres ve saat bilgilerini de paylaşarak, “Bu kara düzeni ya değiştireceğiz, ya değiştireceğiz. Başka yolu yok!” dedi.

Yarın 84. eylemimizde Yalova’dayız.



24 Ocak Cumartesi | 16.00

Cumhuriyet Meydanı – Yalova pic.twitter.com/0ue8nFwxBK — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 23, 2026