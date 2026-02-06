Özgür Özel deprem bölgesinde: Gölbaşı Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle yaptığı deprem ziyaretlerine Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından Adıyaman ile devam ediyor.

Özel'e ziyaretlerde CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Ensar Aytekin, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere eşlik etti.

Özel'in bugünkü ilk durağı Adıyaman Şambayat Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Nejdet Arıcı ile makamında görüşen Özel, ardından Adıyaman Gölbaşı'na geçti.

KARANFİL BIRAKTI

Gölbaşı'nda Özel kendisini karşılayan Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile Gölbaşı Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Özel, şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, mezarlara karanfil bıraktı.