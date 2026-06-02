Özgür Özel'e yurt çapında büyük ilgi: 1 milyon görüntülenmeye ulaştı

CHP'ye yönelik butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve getirilmesiyle oluşan muhalif atmosfer giderek yükseliyor. Özgür Özel'in uzun aradan sonra TBMM'de yaptığı grup toplantısı yoğun ilgi gördü.

Grup toplantısını izlemek için gelen yurttaşlar salona sığmadı. TBMM Genel Kurulu'nun iktidar kulisi bölümündeki televizyonlardan Özel'in konuşmasını çok sayıda kişi izledi. Grup toplantı salonuna sığmayan insanların kulise gelmesi, güvenlik güçlerinin sık sık uyarılarına neden oldu. Güvenlik güçleri yurttaşların kulis bölgesini boşaltmasını istedi.

CHP lideri Özgür Özel'e yönelik ilginin bir göstergesi de sosyal medya hesaplarında tespit edildi. Buna göre Özel'in grup konuşmasını üç hesap canlı yayımladı. Bu hesapları zaman zaman tüm yurttan toplam bir milyon kişi canlı olarak izledi. Özel'in yüksek izlenme oranı anlık sosyal medya hesaplarının ekran görüntülerine de yansıdı.



