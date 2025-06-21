Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i üniversite sınavına götürdü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

9 Haziran günü hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek de sınava giren adaylardan biri olarak sınav sabahı okul önünde yer aldı.

Zeyrek'i üniversite sınavına gireceği okula, CHP lideri Özgür Özel götürdü. Özel'in Nehir Zeyrek'in okula girmesinin ardından okul bahçesinde beklediği ve Zeyrek'i yalnız bırakmadığı görüldü.





"BABASI YERİNE BEN VARIM"

Özel, dün yaptığı basın açıklamasında, "Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” demişti.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran günü hayata gözlerini yummuştu.

Babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusu bir kişiyle görüştüğünü ve bazı şüpheleri olduğunu aktaran Nehir Zeyrek, “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” diyerek ihmallere dikkat çekmişti.