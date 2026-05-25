Özgür Özel İletişim’den uyarı: Bayramlaşma SMS'ini 'Butlancılar' gönderdi, bizimle ilgisi yok

25.05.2026 21:11:00
CHP Lideri Özgür Özel adına açılan "Özgür Özel İletişim" hesabı, CHP adına atılan ve "parti önünde bayramlaşma" çağrısı içeren SMS'lerle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "Butlancılar tarafından bayramlaşma adı altında gönderilen SMS’lerin bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu tür girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle yaklaşan Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Ancak “butlancılar” tarafından bayramlaşma adı altında gönderilen SMS’lerin bizimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu tür girişimlere itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.

Lütfen CHP lideri Özgür Özel’i taklit eden sahte ve yanıltıcı mesajlara karşı dikkatli olunuz.”

