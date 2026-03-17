Özgür Özel'in 'Akın Gürlek' iddialarına AKP'den ilk açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in malvarlığına ilişkin iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

Özgür Özel'in tapu kayıtları göstererek ortaya attığı malvarlığı iddialarına ilişkin herhangi bir cevap vermeyen Çelik, "Sayın bakanımızın neden hedef alındığını biliyoruz. Özel sürekli yalan söylüyor. Cumhuriyet tarihinde silgisi kaleminden önce biten ilk siyasetçisidir" ifadelerini kullanarak Özel'i hedef aldı.

AKP Sözcüsü Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel günlerdir bu konuyla ilgili açıklama yapacağım diyor. Sürekli de erteledi. Bu da CHP’liler tarafından eleştirildi. Bakanın neden hedef alındığını biliyoruz.

Özgür Özel'in defalarca iddialar silsilesini icat gibi okuduğunu ve sonrasında bunların yalan çıktığını defalarca gördük. En son savunma sanayisini de hedef almıştı. Bu iş neden Özgür Özel’e düşüyor? CHP kendi gündemine hakim değil.

"SAYIN BAKANIMIZ CEVAP VERDİ"

Mal varlığıyla ilgili olarak sayın bakanımız cevap verdi. Bunların yalan olduğunu ifade etti. Havada kalan iddialar bunlar.

Özgür Özel Cumhuriyet tarihinde silgisi kaleminden önce biten ilk siyasetçisidir. CHP’ye duyduğumuz saygı gereği söylüyorum. Bu gidişle CHP’yi tarihten silecek.

"BURASI MAGAZİN DERNEĞİ DEĞİL"

Varsa bir delili gitsin yargıya. Daha önce de tamamen dedikodu olan açıklamalar yapıyor. Burası magazin derneği değil. Siyasetin de denklemi var.

Söylediği şeylerin zemini yok. Özel, partisindeki arkadaşların girdiği mal mülk işleriyle uğraşsın."