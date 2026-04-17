Özgür Özel'in 'Mutlak butlan bekliyoruz' dediği iddia edilmişti: CHP'den yalanlama geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Başkan Özgür Özel’in Ankara’daki İl Başkanları toplantısında “Mutlak butlan bekliyoruz” dediği iddiasına yönelik açıklamada bulundu.

"SÖZ KONUSU İDDİA ALENEN YALANDIR"

Bulut, söz konusu iddiaları yalanlayarak, şunları kaydetti:

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, Ankara’da İl Başkanlarımızla yaptığı toplantıda “Mutlak butlan bekliyoruz ama CHP’den ayrılmayacağız” şeklinde bir ifade kullandığı iddiası alenen yalandır. Bu iddia, açıkça kamuoyunu yanıltmaya yönelik kurgulanmış bir dezenformasyon örneğidir. Asılsız söylemler üzerinden siyasi tartışma yaratmaya çalışan; kaynağı belirsiz ve doğruluğu teyit edilmemiş bu tür uydurma söylemlere itibar edilmemesi rica olunur. Kamuoyuna saygılarımla…"