Özgür Özel İzmir’de cenaze törenine katıldı

İzmir programına CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek başlayan ve il binasında partililerle bir araya gelerek gündeme dair kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Özgür Özel, toplantının tamamlanmasının ardından cenaze törenine katılmak üzere CHP il binasından ayrıldı.

Özgür Özel, mezunu olduğu Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşı yazar Barış Gönülşen'in yaşamını yitiren annesi Nurhayat Gönülşen'in Büyük Hatay Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende, Gönülşen ailesine ve yakınlarına taziyelerini ileten Özel, bir süre aile bireyleriyle görüştü. Nurhayat Gönülşen'in cenazesi, ikindi namazında müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi./İZMİR