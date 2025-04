Özgür Özel: İzmir tarihinin en büyük mitingini yapacağız

Yayınlanma: 06.04.2025 - 14:28

Güncelleme: 06.04.2025 - 14:36

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı ''İrade Milletindir'' temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Kurultayda kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanması sonrası başlayan mitingin sonuncusu ve büyüğünü İzmir’de olacağını söyledi.

ÖZEL: SAMSUN'A ÇIKIYORUZ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İzmir’de miting yapacaklarını söyleyen Özel, “Bir otoriter, popülist liderin o ülkede barışçıl, sokaktan korkmayan, meydandan kaçmayan, şiddete bulaşmayan, yaratıcı fikirlerle, örneğin dayanışma sandıklarıyla, örneğin tüm üyelerle yapılan ön seçimle, örneğin gece mitingleriyle yasaklara rağmen milyonluk mitinglerle, ardından Anadolu’ya geçen milyonluk, 9 günlük tatille baltalanmak isteyen 2,2 milyonluk tarihin en büyük mitingini yapılmasıyla… Sonra her hafta bir büyük ilde… Ki ilki gelecek hafta Pazar günü Samsun’dadır. Samsun’a çıkıyoruz. Samsun’dan başlıyoruz. Büyük mitinglerle, 19 Mayıs’ta İzmir’de, İzmir tarihinin en büyük mitingiyle ve her Çarşamba akşamı İstanbul’da bir ilçede bir gece mitingiyle… Şu anda yürüttüğümüz dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasında an itibariyle 7 milyon imzadayız” ifadelerini kullandı.