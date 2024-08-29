Özgür Özel: Karıncanın kardeşi var o da CHP

Yayınlanma: 29.08.2024 - 00:49

Güncelleme: 29.08.2024 - 00:52

38’inci Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katılımıyla törenle açıldı.

31 Mart seçimlerinde İzmir’de alınan zafere de değinen Özel, genel iktidara giden yol için belediye başkanlarına büyük sorumluluk düştüğünün altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart’ta ilk ilçe mitingini Dikili’de yapmıştım. Bugün burada İzmir’de birileri İzmir’de 31 Mart’ta Türkiye’de felaket, İzmir’de rezalet beklerken biz İzmir’de 31 belediye başkan adayı gösterdik. Ve sizler, 29’unu CHP’li belediye başkanını seçtiniz. Bugün İzmir’de 29 belediye başkanının cebinde birer anahtar var. O anahtarlar ilçenin, belediyenin kapısının ya da kasasının anahtarı değil. O anahtarlar, Atatürk’ün partisinin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılındaki iktidarının anahtarlarıdır. Hepsinin öyle bir sorumlulukları var. Bunun için hem belediyeciliğin temel hizmetlerini en iyi şekilde yapacaklar hem bugünkü büyük yakıcı ekonomik krizde vatandaşlarımıza sahip çıkacak sosyal politikaları hayata geçirecekler hem de kültür sanatın, sanatçının, düşün insanlarının ve onların verdikleri bilgilere emek kadar değer veren siz değerli İzmirlilerin tüm beklentilerini karşılayacaklar. Ben kendilerine güveniyorum ve onlardan tarihin en başarılı belediye başkanlıkları dönemini yaşatmalarını ve önümüzdeki seçimler için CHP iktidarının önünü açmalarını bekliyorum.”

“KİMSEYE YUKARIDAN BAKMAYIN, KİMSEYİ KARINCA GİBİ GÖRMEYİN”

İptal edilen konser ve festivaller nedeniyle iktidarı sert sözlerle eleştiren Özel, şunları söyledi:

“Türkiye’de konserler, festivaller iptal ediliyor. Lamı cimi yok. Birileri tarafından yaşam biçimine, tercihlerine müdahale ediliyor. Söylenen söz yüzünden… Biz 38 sene önce burada 141, 142’yi konuşuyorduk. 130. maddeyi konuluyorduk. 146 konuşuyorduk 40 sene olacak hala düşünce özgürlüğü üzerinden birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Suavi’nin konseri gözü dönmüş bir grubun protestolarına, bir başka konser de ondan korkup iptalle sonuçlandı. Suavi’nin evine gittim. Suavi’ye dedim ki ‘Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Eğer senin bir konserine bir kez daha böyle bir tehdit olursa o zamana ben ne yapacağımı biliyorum.’ 30’u akşamı Aydın’ın Çine ilçesindeki konserini birileri hedef gösteriyor, o konserin iptal edilmesi için baskı yapıyorlar. O gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte İzmir Fuarı’nı açacağız. Ardından İzmir il başkanımız, bütün ilçe başkanlarımız, bütün belediye başkanlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte Çine’ye Suavi dinlemeye gidiyoruz. Türkiye’yi korkunun, baskının altına ezmeye çalışanlara, emekçiyi ezenlere de sanatçıyı ezenlere de gençleri ezenlere de şunu söylüyorum. Kibriniz yetti. Kimseye yukarıdan bakmayın, kimseyi karınca gibi görmeyin. Karıncayı size ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var o da CHP’dir. Kim derdi varsa emin olsun ki var bir çaresi. O da Cumhuriyet Halk Partisi.”